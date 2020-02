Coup de tonnerre au Hertha Berlin: Jürgen Klinsmann quitte son poste d'entraîneur. Arrivé fin novembre au secours d'une équipe à la dérive, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne (2004-2006) a annoncé sa démission ce mardi sur sa page Facebook.

«J'ai besoin de la confiance des dirigeants, ce qui n'est pas encore fait, a-t-il annoncé. Surtout dans la recherche du maintien, de l'unité, de la cohésion et de la concentration nécessaire. Sans cela, je ne peux pas profiter de mon potentiel en tant qu'entraîneur et je ne peux pas être à la hauteur de ma responsabilité non plus.»

Actuellement 14e avec six points d'avance sur la place de barragiste, le Hertha Berlin comptait sur Jürgen Klinsmann (76 ans) pour incarner un nouveau projet ambitieux. Celui-ci s'était concrétisé cet hiver avec les arrivées, notamment, de Krzysztof Piatek (Milan AC) et Lucas Tousart (Lyon).