Jules Challandes promu entraîneur du FC Le Locle, Bernard ne peut qu’en concevoir une fierté paternelle. «Cela me fait plus plaisir que ça ne m’inquiète, souligne le sélectionneur neuchâtelois du Kosovo. On en a discuté ensemble, il a envie de vivre cette expérience et de faire passer quelques idées. C’est un peu la même démarche que moi.» A l’époque, Bernard Challandes avait entamé sa reconversion en reprenant Saint-Imier en 1978. «Des copains de La Chaux-de-Fonds étaient venus me chercher parce qu’ils n’avaient plus d’entraîneur à Saint-Imier. Je ne m’étais pas pris la tête. Après quatre matches, j’avais déjà décidé d’arrêter. Résultat? Je dois en être à 4000 matches! (Rires) .» Le papa se réjouit d’aller suivre les débuts du fiston dans sa nouvelle carrière. «Il va devoir apprendre à dire non, faire des choix. Comment réagira-t-il lorsque cela n’ira pas bien? Il va lui-même se découvrir dans ce qui reste un bon apprentissage.» N.JR

Dans le clan Challandes, on connaissait bien sûr déjà Bernard (68 ans), le père. Voici Jules (27 ans), l’un des fils, parti sur ses traces. Le jeune homme vient d’être nommé nouveau coach de la deuxième équipe du FC Le Locle, qui milite en 2e ligue neuchâteloise. Comme son père lors de ses débuts à Saint-Imier, Jules Challandes coiffera normalement la casquette d’entraîneur-joueur.

Jules, dites-nous ce qui vous a poussé à passer de l’autre côté de la barrière, à suivre, à distance, Bernard?

C’est quelque chose qui me titillait depuis un moment. Avec l’âge et les petites blessures, on peut y voir une sorte de transition naturelle. C’est aussi l’occasion de vérifier si ça me plaît vraiment. J’ai déjà fonctionné en tant qu’assistant, avec des M13. Cette fois, je vais être confronté au monde des adultes, à une autre réalité.

Votre papa évoque votre envie de «faire passer vos idées», de vous démarquer de ce que vous avez peut-être connu jusque-là…

J’avais de plus en plus envie de me confronter à mes propres idées, c’est vrai. Je n’ai pas toujours eu les mêmes avis que certains de mes coaches. J’aurais pu continuer à jouer en 2e ligue interrégionale comme cette saison mais j’ai éprouvé le besoin d’un changement.

Tout en restant fidèle au FC Le Locle, dans le cas présent…

Exactement. Il est toujours délicat d’avoir deux équipes séparées par une seule ligue d’écart. L’objectif n’est pas d’affaiblir la première équipe. La base, c’est d’avoir une équipe de potes, de prendre du plaisir, ce qui n’exclut nullement l’esprit de compétition. On va faire dans les limites du possible. Avec deux entraînements par semaine, on ne peut pas espérer tout changer. Mais au-delà de l’aspect purement tactique, il y aura toujours la volonté de respecter le jeu. Je me reconnais plus dans une équipe qui construit que dans une équipe qui songe surtout à détruire.

Jules Challandes, avec ses parents et la Coupe de champion cantonal 2017, après la promotion du FC Le Locle en 2e ligue interrégionale.

Entraîner, c’est aussi se mettre en scène, opérer des choix quitte à faire des déçus. Comment gérer toutes ces nouveautés?

C’est clair que je vais devoir dire les choses. Cela me fera peut-être du bien au niveau du caractère. Moi qui suis plutôt en retrait à la base, je vais devoir m’affirmer autrement.

Comment traduire cela en termes d’objectifs sportifs?

La deuxième ligue reste le meilleur niveau cantonal. Pour une première, c’est une belle opportunité de me montrer. Tous les nouveaux coaches ne reçoivent pas cette chance-là.

Plus concrètement, comment cela s’est-il passé?

Comme souvent, un peu par hasard. Alors que je n’étais pas demandeur, il y a eu cette place qui s’est libérée. Un de mes amis qui évolue avec la deuxième équipe m’a demandé si cela pouvait m’intéresser. Et il a écrit directement au président!

Lorsque l’on est le fils d’un entraîneur renommé et que l’on baigne dans le milieu du football depuis sa plus tendre enfance, quels souvenirs se forge-t-on?

Je l’ai souvent suivi dans ses différentes pérégrinations à travers la Suisse. Forcément, la vie de famille est conditionnée par les victoires et les défaites. Plus jeune ou adolescent, je n’ai jamais souffert de ses absences, surtout les week-ends. Plus tard, je ne pouvais pas rester indifférent à son parcours.

Tel père, tel fils...

Au niveau professionnel, dans quel domaine travaillez-vous?

Après un bachelor en économie d’entreprises, je travaille aujourd’hui dans une société fabriquant notamment des bracelets pour l’horlogerie. Je m’occupe du secteur vente et logistique. Le foot, c'est à côté.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier