On joue la 55e minute de jeu entre la Juventus et l'AC Milan. Cristiano Ronaldo est remplacé par Paulo Dybala et file tout droit au vestiaire sans passer saluer ses coéquipiers sur le banc. Il n'en fallait pas moins pour qu'un début de polémique naisse parmi les tifosi. Le Portugais a-t-il eu ce comportement parce qu'il était blessé ou parce qu'il était agacé d'avoir été aussi transparent sur la pelouse de l'Allianz Stadium?

Les pro et les anti Ronaldo s'affrontent sur le sujet.

Ronaldo aurait donc bel et bien demandé à sortir. Certains disent que ce n’est pas ce match à cause du minutage. Pourtant il porte le maillot de cette saison et c’est bien face à Milan, c’est donc forcément ce soir. https://t.co/Ee8RcqfJQO — Juventus FR (@Juve_France) November 10, 2019

Des journalistes présents au match ont même affirmé qu'ils avaient vu la star portugaise quitter le stade trois minutes avant la fin de la rencontre.

La Juventus reprend la tête de la Serie A

Revenons au match. L'AC Milan peu s'estimer avoir été mal payé dans ce déplacement à Turin. Jusqu'à la 77e minute, ce sont plutôt les Milanais qui menaient aux points, avec plusieurs occasions de Piatek, Suso ou Calhanoglu, tous mis en échec par Szczesny, dans un excellent soir.

Les bianconeri étaient donc englués, mais ils ont une réserve de talent qui fait la différence. Douglas Costa et Dybala sont entrés et ils ont tout changé. Pendant dix secondes, pas plus, la Juve a joué à 100 à l'heure: Douglas Costa a éliminé et trouvé Dybala; un relais de Bentancur, un autre de Higuain et revoilà Dybala qui a laissé Romagnoli sur place d'un crochet avant de battre Donnarumma (1-0, 77e).

Avec ce succès, la Juventus reprend les commandes du championnat au détriment de l'Inter Milan, victorieuse samedi du Hellas Vérone (2-1). Un autre fait de match a également fait beaucoup parler.

Claude-Alain Zufferey