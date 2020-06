Depuis le temps que l'on lit que la crise du nouveau coronavirus allait faire couler certains clubs et que ça n'arrivait pas, on avait fini par penser que le plus dur était passé... Et bien il semblerait que non! Un club mythique du jeu de ballon en Allemagne est tout proche du dépôt de bilan.

Le club de Rhénanie-Palatinat, dont le nom de la ville est parfois francisé sous le nom de Caseloutre, évolue actuellement en 3e division et son niveau d'endettement friserait les 30 millions de francs. Une demande de mise en faillite va être effectuée dans les prochains jours.

Cette procédure devrait permettre à l'équipe quatre fois championne d'Allemagne et au sein de laquelle des cadors comme Youri Djorkaeff, Miroslav Klose, Andreas Brehme, Michael Ballack et Ciriaco Sforza ont oeuvré de continuer à exister. Malgré l'absence actuelle de nouveaux investisseurs, le 1. FCK devrait pouvoir s'en sortir, car la crise économique a poussé la DFB à ne pas sanctionner des équipes en difficultés financières en raison du Covid-19.

Ciriaco Sforza et un jeune Jürgen Klopp, coach de Mayence à l’époque.

«Les conditions pour que les clubs professionnels surendettés se déclarent en état de faillite n'ont jamais été aussi 'bonnes', a commenté la chaîne de télévision locale SWR. Le FC Kaiserslautern est le premier club à suivre cette voie. Il est probable qu'il ne soit pas le dernier. Le club ne pourra toutefois pas survivre sans rapide de nouveaux fonds.»

Sacré champion d’Allemagne en 1951, 1953, 1991 et 1998, le 1. FCK a connu deux relégations depuis le début des années 2000. Le club du Fritz-Walter-Stadion (près de 50'000 places) a aussi gagné deux Coupes d’Allemagne et une Supercoupe. Il a été éliminé à deux reprises en demi-finale de la Coupe de l’UEFA.

Ce n’est pas la première fois que Kaiserslautern est en grand danger. Au début du siècle, c’est, par exemple, l’ex-président de Bâle René Jäggi qui avait dû parer au plus pressé et sauver l'équipe. Il faudra un autre mécène pour que ce club créé en 1900 puisse continuer d'exister.