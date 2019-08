Marquer le but salvateur, à la dernière seconde d'un match, par un retourné acrobatique est un scénario digne d'un film. Pourtant Gaëtan Karlen n'est pas acteur, mais footballeur. A la 95e minute, l'attaquant de Neuchâtel Xamax a sauvé son équipe de la plus belle des manière dimanche au Letzigrund contre le FC Zurich (2-2). Entre deux cours à l'Université de Neuchâtel, l’artificier est revenu sur cet instant improbable.

Vous avez réagis comment en voyant ce superbe retourné acrobatic ???????????????????? ?#FCZXAM #AllezXamax pic.twitter.com/atpyRr4eMe — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) August 11, 2019

Gaëtan, que s'est-il passé dans votre tête juste avant d’effectuer cette bicyclette?

Pour moi, c'est l'instinct qui a pris le dessus. J'ai vu la balle arriver et c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit. Ce n’est pas un geste qu'on travaille à l'entraînement, on n'a pas l'habitude de faire ça.

Racontez-nous la scène...

J'étais à l'affût du deuxième ballon. Quand j'ai vu le cuir arriver, j'ai adapté la position de mon corps pour me créer de l'espace et me permettre d'essayer ce geste. J'avais déjà un peu de chance d'avoir assez de place pour pouvoir le tenter. J’en ai eu encore plus de pouvoir le réussir.

Marquer un tel but sur le buzzer, c’était un rêve?

Non, je ne le pense pas. Mais j'ai envie de travailler pour l'équipe et cette réussite nous a permis de récolter un point important. Bien sûr, marquer un joli but est très positif à titre personnel pour le moral. Mais si ça sert l'équipe alors c'est encore plus beau.

C'est votre plus beau but?

Oui. En plus, j'en ai pas souvent mis des très beaux (rires). En tout cas, il va rester gravé dans ma mémoire.