Après Serey Die, Gaëtan Karlen quitte Xamax pour Sion. Où il ne pourra pas terminer la saison 2019-2020, comme l’Ivoirien. Entre les deux clubs romands, ce n’est plus de l’amour, c’est de la rage.

Gaëtan Karlen s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec son club de coeur, le FC Sion.



"J’ai passé mon enfance ici, j’ai été supporter du FC Sion, ramasseur de balles, joueur…" Les premières déclarations du nouveau renfort du club sont ici.



????https://t.co/qljcBZc3vS pic.twitter.com/nvQ8W0fwt3 — FC Sion (@FCSion) May 29, 2020

Chrisitian Constantin avait mis le feu aux poudres en engageant Geoffroy Serey Die alors que que Xamax voulait prolonger le contrat de son joueur. C’est Karlen désormais qui va suivre. Il était aussi courtisé par Saint-Gall et Zurich. Il prend le chemin de Tourbillon.

Parallèlement, Xamax a lui enrôlé Kouassi et Djourou, deux joueurs qui avaient été licenciés par Sion pour n’avoir pas accepté de baisser leur salaire pendant la crise. Ces licenciements ont toutes les chances d’être considérés comme des cas de rigueur par la FIFA, qui autorise alors la qualification des joueurs. Ce qui signifie que les Kouassi et Djourou pourraient bien avoir le droit de jouer pour Xamax dès la reprise du championnat en cours, pour terminer les 13 journées qui restent. Tandis que Serey Die et Karlen, eux, devraient rester dans les tribunes de Tourbillon en attendant la saison 2020-2021 pour jouer.

«Un choix facile à prendre»

«J’avais plusieurs possibilités pour cet été, mais le choix de venir à Sion a été facile à prendre, indique Karlen dans le communiqué du club. J’ai passé mon enfance ici, j’ai été supporter du FC Sion, ramasseur de balles, joueur... Je suis content de ramener un peu d’identité valaisanne ici, je sais que c’est très important pour les supporters et c’est une valeur que je partage. Tout cet aspect-là, ajouté au discours du président, a rendu mon choix logique.»

«Gaëtan est parti quelques années pour progresser et mûrir, ce qu’il a remarquablement fait, commente de son côté Christian Constantin. Nous l’avons suivi très régulièrement et je dois dire, à titre personnel, que je trouve son évolution remarquable. Son sens du but s’est amélioré, son sang-froid également, et nous accueillons aujourd’hui un très bon avant-centre de Super League. Le fait qu’il soit Valaisan est un motif de plus d’être satisfait de ce recrutement, d’autant que Gaëtan s’est toujours comporté de manière parfaite et très professionnelle.»

Daniel Visentini