Le championnat allemand, on l'a lu et relu, est la seule «grande division» à avoir repris. Du coup, les médias internationaux et notamment anglais s'y penchent encore plus que d'habitude. Et comme le spectacle n'est plus dans les tribunes, n'importe que geste est décortiqué et «suranalysé». Au grand dam, certainement, du Français Jean-Clair Tobido.

Quand, sur un corner au cours de la première période, le défenseur est allé au contact d'Erling Haaland, il n'a que peu apprécié et l'a fait savoir. Le problème, c'est que sans public pour créer une atmosphère sonore, et bien on a parfaitement entendu son «B**** ta grand-mère» suivi d'un non moins poétique «Wallah je vais t’e******»... Là, déjà, le joueur prêté par le FC Barcelone n'avait pas l'air fin.

Sauf que le karma a décidé de s'en mêler. L'ancien Toulousain a d'abord vu le prodige norvégien marquer quelques secondes plus tard (29e), lors de ce derby de la Ruhr à sens unique (2-0 à la pause, 4-0 à l'arrivée). Dans la foulée, il a été touché à la cheville gauche (35e), alors qu'il tentait de défendre contre l'intenable Achraf Hakimi, avant de devoir sortir à la pause. Il y a des jours comme ça...

RCA