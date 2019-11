Connu pour son ton décalé, le magazine «So Foot» élit chaque semaine son équipe type du week-end, dont il publie la liste sur son site internet. Mais il ne s'agit pas simplement d'assembler un «onze» idéal en piochant parmi les meilleures performances repérées dans les championnats partout dans le monde. Les dérapages et les actes manqués peuvent aussi être mis en vedette.

Ainsi on retrouve par exemple cette semaine Fernando Marçal, expulsé avec l'Olympique Lyonnais pour un coup de pied à la tête d'un adversaire. Ou encore un certain Va Ar - en réalité un nom inventé avec l'acronyme VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage - pour son implication dans l'examen (pourtant pas prévu par le règlement) d'une célébration un peu déplacée de la part d'un joueur mexicain.

Mais on en garde quand même aussi pour les auteurs de performances vraiment dignes d'éloges. Et voilà qu'on peut y trouver, parmi des noms aussi clinquants que Gonzalo Higuain, Chris Smalling ou José Mourinho, celui de Pajtim Kasami. Auteur des trois buts du FC Sion dimanche face au double champion de Suisse en titre Young Boys, le milieu de terrain zurichois mérite parfaitement qu'on lui tire le chapeau. Le seul souci, c'est que dans le camp bernois Jean-Pierre Nsamé en a fait autant et que son équipe s'est imposée au stade de Tourbillon (3-4). C'est visiblement ce qui amuse «So Foot», qui a préféré décorer le héros malheureux.

«Quand une personne plante un triplé, elle est légitimement en droit de revendiquer la victoire de son équipe. Sauf qu'en face, Jean-Pierre Nsamé en a fait de même et le Berner Sport Club Young Boys s'est imposé 4-3. Saleté de sport collectif», résume bien le magazine français.