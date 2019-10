Il a eu une jeunesse difficile. Maintenant, Timm Klose (31 ans ) veut briser un tabou. Dans une vidéo de prévention à l’intention des jeunes joueurs, le défenseur de Norwich et international suisse avoue qu’il n’avait que 13 ans lorsqu’il a commencé à boire.

Durant cette période de la vie, il estime ne pas toujours avoir été bien entouré. «Mes amis étaient tous un peu plus âgés, alors j'ai bu de l'alcool et j'ai fumé avec eux.» Ces déboires ont eu des incidences sur son parcours scolaire. Peu enclin aux études, il a fréquenté trois établissements différents en peu de temps.

Parallèlement, il a vécu des déceptions sportives. Adolescent, il n’avait pas été retenu dans les équipes juniors du FC Bâle et s’était retrouvé dans les rangs d’un autre club rhénan, les Old Boys. «Je pensais que c'était une libération» note aujourd’hui le défenseur.

Mais cet événement a produit des effets complètement différents. Le jeune Timm Klose a continué à boire et à fumer. Au point de se faire peur. «Une nuit, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je me suis réveillé sur un banc dans un parc, quelque part près d'un lac, et je ne savais pas où j'étais.» Cette mésaventure a provoqué un prise de conscience… de courte durée. Le mal-être, la peur de mal faire étaient tenaces et il a replongé. Ce spectre a longtemps plané sur le footballeur, qui n’avait jamais osé se confier, même pas à son épouse, sur ses années noires.

Un jour, pourtant, le déclic est survenu. Conscient que ses soucis l’empêchaient de se réaliser, le joueur a réclamé de l’aide. Qu’il a trouvée auprès d’un coach mental.

Le défenseur souligne l’importance de se confier à une personne neutre, qui ne porte aucun jugement. Depuis ce moment, Timm Klose affirme se porter beaucoup mieux. «Maintenant je pense positivement » déclare-t-il face aux caméras de son club.

Même si la blessure au ligament croisé d’un genou à la fin du mois d’août, blessure qui le prive d’une bonne partie de la saison de Premier League, affecte forcément le moral du défenseur.