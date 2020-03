L'inquiétude grandi dans le camps parisien au sujet de l'état de santé de Kylian Mbappé. À pile 24 heures du huitième de finale retour choc de Ligue des champions contre Borussia Dortmund, L'Équipe révèle en effet que l'attaquant du PSG «a passé un test ce mardi pour savoir s'il avait contracté le coronavirus».

Angine ou Covid-19?

Absent de l'entraînement lundi et mardi, le champion du monde souffrait selon plusieurs sources dans l'entourage du club «d'une angine carabinée». Un premier diagnostic qui n'a visiblement pas assez rassuré le club et le joueurs; lesquels ont préféré exclure une contamination au Covid-19. Selon le quotidien sportif français, «les résultats du test devraient être connus dans la soirée de mardi ou mercredi matin».

Dans un rôle de joker

À la lumière de cette dernière information, il apparaît peu probable que Kylian Mbappé soit en mesure de débuter ce match tant attendu et tant redouté du côté parisien. Dans ce cas, un duo Cavani-Sarabia tiendrait la corde en attaque; avec Neymar et probablement Di Maria comme meneurs de jeu excentrés. Kylian Mbappé sera-t-il rassuré et suffisamment remis pour au moins jouer un rôle de joker de luxe? Cette question va sans doute occuper les médias hexagonaux durant toute la journée de mercredi.

M.A.