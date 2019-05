OUI. C'est devenu un «Enfoiré»

Christian Maillard, journaliste

Je n'aime pas Kylian Mbappé. À vrai dire, son comportement d'enfant gâté, son sourire narquois, m'exaspèrent. Ce n'était pas le cas avant, quand il jouait avec l’AS Monaco, simplement, avec l'insouciance de son adolescence; quand son seul but était de faire briller son talent et ronronner le cuir. C'était avant qu’il ne soit frappé, comme beaucoup de stars dans ce milieu-là, du syndrome du Zeppelin.

En partageant le même vestiaire du PSG que Neymar, son modèle, le p'tit gars de la banlieue de Bondy, qui gagne désormais 20 millions d'euros par an, a attrapé le vertige. La gloire lui a fait tourner la tête. Comme ce tacle assassin à la hauteur du genou du Rennais Da Silva en finale de la Coupe de France. C'est vrai qu'il est doué le gamin, qu'il a remporté la Coupe du monde, qu'il marque beaucoup de buts, mais quelle arrogance! Surtout depuis que Pelé a parlé de lui comme étant son successeur. L'artiste, qui se voit déjà Soulier d'or et Ballon d’or dans le plus grand club du monde, fait des caprices, demande à ses employeurs d'être traité à sa juste valeur, qu’on lui donne plus de responsabilités et qu’on double son salaire à la hauteur de son génie. Mais pour qui se prend-il? Que ce soit au niveau du footballeur et de l'homme, il n'arrive qu'à la cheville de Messi.

Sa notoriété l'a conduit à chanter avec Didier Deschamps et des stars du show-business français pour aider les gens qui ont faim. Oui, Kylian Mbappé est devenu un «Enfoiré», mot qu'avait choisi Coluche pour ses Restos du Cœur. Sauf que lui, qui doit souvent se retourner dans sa tombe, il me faisait rire.

NON. Il a une bonne bouille

Grégoire Surdez, journaliste

J’aime bien Kylian Mbappé. Il a une bonne bouille. C’est déjà ça. Mais j’apprécie surtout le footballeur à qui on ne passe rien. Il devrait être parfait. Sur le terrain et en dehors. Mais il n’a que 20 ans! On a tendance à l’oublier. Que chacun se rappelle qui il était et ce qu’il faisait à cet âge-là. Que chacun s'imagine millionnaire, adulé, courtisé, jugé, jalousé... Cela permet en général de très vite relativiser les quelques écart du jeune champion du monde.

Il veut quitter le PSG, entend-on. Mais peut-on vraiment en vouloir à quelqu’un de souhaiter quitter un club qui se ridiculise sur la scène européenne depuis de nombreuses saisons? Surtout pas. Il réclame plus de responsabilités et les loups hurlent à l’arrogance. J’ai tendance à dire que l’héritier de Pelé (c’est le Roi en personne qui l’a désigné comme tel) est d’une étonnante lucidité.

Il a 20 ans. Il a tout gagné en France. Il déjà gagné le plus beau des trophées avec la France. Il est donc absolument normal qu’il ambitionne de franchir un palier ailleurs. Certains s’agacent de ce «gosse» qui rêve du Real. Sans doute a-t-il la tête qui enfle un peu. Mais même comme ça, je trouve qu’il a vraiment une bonne bouille, le Kylian. (nxp)