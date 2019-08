L'Ajax Amsterdam, qui reste une valeur sure en Europe, s'est qualifié mercredi pour la phase de groupes de Ligue des champions, dont le tirage a lieu ce jeudi, en battant l'Apoel Nicosie à domicile en barrage retour (2-0).

Grâce à son excellente campagne européenne 2018/2019 conclue par une demi-finale contre Tottenham, la formation d'Amsterdam sera versée dans le deuxième chapeau pour le tirage au sort à Monaco, jeudi à partir de 18 h.

L'Ajax peine en ce début de saison à retrouver la recette de la saison dernière, ayant notamment perdu ses deux cracks Frenkie de Jong, parti au FC Barcelone, et le capitaine Matthijs de Ligt, transféré à la Juventus.

Il a fallu une tête de la recrue Edson Alvarez, défenseur mexicain arrivé pour remplacer de Ligt, pour ouvrir le score (43e) face à de pâles Chypriotes. Symbole d'une montée en puissance dans le second acte et d'un jeu finalement retrouvé, le second but est signé de l'inévitable avant-centre et capitaine Dusan Tadic (9 buts en C1 l'an passé), au terme d'une belle action collective (80e).

Linz éliminé

Tombeurs du FC Bâle en barrage, les Autrichiens de Linz ont été sortis par le Club Bruges, (2-1, 1-0 à l'aller) alors que le Slavia Prague, qui avait éliminé Cluj (1-0, 1-0), se sont également qualifiés dans les poules de cette lucrative Ligue des champions, qui commence les 17 et 18 septembre.

Mardi, c'est le Dinamo Zagreb, l'Etoile rouge de Belgrade (face à Young Boys) et l'Olympiacos qui avaient validé leur ticket. Sauf l'Ajax, les cinq autres barragistes seront dans les chapeaux 3 et 4, qui leur réserveront à coup sûr des rencontres contre des favoris de la compétition.

Le chapeau 1 affiche notamment le tenant du titre Liverpool, Barcelone, la Juventus ou encore le Paris SG. Le deuxième chapeau n'est pas en reste avec les deux clubs de Madrid, le Real et l'Atlético, ou encore Tottenham, finaliste la saison dernière. (AFP/nxp)