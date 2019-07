L'arbitre brésilienne Fernanda Colombo, devenue journaliste, avait fait parler d'elle il y a quelques jours dans un match en Equateur lorsqu'elle avait fait mine de brandir un carton rouge à un joueur avant de sortir un mouchoir de sa poche arrière pour s'essuyer le front. La vidéo de la scène en question était rapidement devenue virale...

Si la blague avait bien fait rire les joueurs de ce match, elle lui a aussi valu son lot de commentaires et propositions obscènes. La jeune femme de 30 ans, mariée avec un arbitre brésilien, a dénoncé sur son compte Instagram les comportements déplacés dont elle a été victime.

Entre insultes et commentaires obscènes de tous genres, des internautes lui ont proposé des relations tarifées. La jeune femme, ulcérée par tant de réactions déplacées et vulgaires, a posté quelques extraits sur les réseaux sociaux. «J'ai récemment reçu cet email contenant une proposition immorale qui m'a fait me sentir comme une poubelle, a-t-elle écrit sur Instagram. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir travailler de ce que j'aime, le football et le journalisme. Je veux que tout le monde puisse respecter le chemin que j'ai choisi. S'il vous plait, respectez cela.»

(nxp)