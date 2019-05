Le pensum du club de la Principauté est donc terminé. L’AS Monaco, avec Diego Benaglio au but, a perdu à Nice (2-0) son dernier match de la saison, qui pouvait l’envoyer en enfer, sous la forme d’un barrage face au RC Lens, qui a remporté les play-off de Ligue 2 vendredi après-midi à Troyes (1-2 ap). Mais heureusement pour eux, les Monégasques ont été sauvés par Caen, incapable de battre Bordeaux à domicile (0-1) et donc directement relégué.

Dijon, vainqueur à domicile d'un Toulouse toujours sans Moubandje (2-1), jouera peut-être encore en ligue 1 la saison prochaine. Pour ce faire, il faudra battre les Sang et Or la semaine prochaine en matches aller et retour. Guingamp était pour sa part déjà condamné depuis plusieurs journées.

Le haut du tableau avait vu sa hiérarchie être figée depuis la 37e journée au moins. Marseille a juste profité de sa victoire 1-0 contre Montpellier pour lui chiper la 5e place et les quelques millions d’euros de droits TV qui vont avec. Le tout, malgré l'expulsion très stupide de Balotelli pour son dernier match sous le maillot olympien.

Balotelli en L1 :



3 passes décisives

4 cartons rouges#InMemoriam — David Wall (@1DavidWall) May 24, 2019

Paris a continué sa fin d’exercice en eau de boudin et été battu à Reims (3-1). Mbappé n’a pas réussi son pari de voler le «Soulier d’Or» de meilleur buteur à Messi. Le Français - auteur de 60 réalisations toutes compétitions confondues cette saison - devait marquer quatre fois, il n’a trouvé le fond des filets qu’à une reprise «seulement». Lyon a pour sa part gagné in extremis à Nîmes, au terme d’un match très animé (2-3).

38 - Paris est la 1ère équipe à marquer lors de toutes ses rencontres sur un exercice à 20 clubs dans l’histoire de la Ligue 1. Historique. @PSG_inside pic.twitter.com/m4SBqNUXM5 — OptaJean (@OptaJean) May 24, 2019

(nxp)