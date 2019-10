Totalement déchaînée, l'Atalanta Bergame s'est imposée 7-1 contre l'Udinese et a confirmé sa 3e place au classement tout en se rapprochant de la Juventus et de l'Inter Milan, dimanche lors de la 9e journée de Serie A, qui a aussi vu l'AS Rome enfoncer encore un peu plus l'AC Milan.

Battue trois fois sur trois en Ligue des champions, l'Atalanta connaît une découverte difficile de l'Europe. Mais en Italie en revanche, l'équipe de Gian Piero Gasperini n'est plus une surprise.

Naples tenu en échec

Avec ce succès, l'Atalanta consolide en effet sa position sur le podium, cette 3e place qu'elle avait déjà conquise en fin de saison dernière. Surtout, les Bergamasques profitent des matches nuls de la Juventus et de l'Inter samedi pour revenir à proximité immédiate des leaders, trois points des Turinois et deux des Milanais.

Mieux encore, ils creusent l'écart sur leurs poursuivants directs. Naples (4e) se retrouve en effet à trois longueurs après avoir été tenu en échec (1-1) sur la pelouse de la Spal. Face à l'Udinese, l'Atalanta a réussi un festival, mais son adversaire y a mis du sien, concédant deux pénaltys et jouant près d'une heure à 10.

Au bout du compte, le Colombien Muriel a inscrit un triplé, dont deux penalties, le Slovène Ilicic a réussi un doublé et Pasalic ainsi que le jeune Traoré ont complété le tableau d'affichage.

Après neuf journées, l'équipe de Bergame voyage à plus de trois buts de moyenne par match, 28 en neuf parties, un record dans l'histoire de la Serie A depuis l'instauration de la victoire à trois points.

L'AC Milan en crise

Juste à l'extérieur du Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions, on trouve l'AS Rome, qui a battu l'AC Milan 2-1 et revient à la 5e place, un point seulement derrière Naples.

Confrontés à une invraisemblable cascade de blessures depuis le début de saison, les Romains et leur entraîneur Paulo Fonseca ont du mérite à avoir réussi à tenir le rythme des meilleurs.

Dimanche, ils ont plongé le Milan (12e) encore un peu plus profondément dans la crise, le nouvel entraîneur Stefano Pioli n'ayant pris qu'un point en deux matches depuis son arrivée.

Sous les yeux de Francesco Totti, de retour au Stade Olympique pour la première fois à l'occasion d'un match de la Roma depuis qu'il a quitté le club en fin de saison dernière, les buts giallorossi ont été inscrits par Dzeko (38e) et Zaniolo (59e).

Milan avait brièvement égalisé par la Français Théo Hernandez (55e), l'un des rares éléments à sauver dans le désastreux début de saison rossonero. Derrière la Roma, à un point, c'est Cagliari qui occupe la 6e place. L'équipe sarde, bonne surprise de ce premier quart de championnat, a pris un point sur le terrain du Torino (1-1).

A Gênes, l'opération sauvetage de Claudio Ranieri reste compliquée. La Sampdoria a en effet été battue 2-1 à Bologne. Et à 20h45, la Fiorentina (9e) de Franck Ribéry reçoit la Lazio Rome (8e).