Parce que c’est son premier banc en Super League, on pourrait penser que Joël Magnin est un néophyte dans le métier. C’est totalement faux. Depuis 12 ans, l’ancien buteur de Grasshopper, Lugano et Young Boys (où il a terminé sa carrière en 2007) œuvrait dans le secteur de la formation dans la capitale, étant notamment en charge ces dernières années des M21 du club bernois. Il a aussi brièvement été l’adjoint de Bernard Challandes.

Ce qui va désormais changer pour lui, c’est l’exposition médiatique, le technicien passant dorénavant de l’ombre à la lumière en s’installant sur le banc de Neuchâtel Xamax. «Je vais devenir un personnage public, confie-t-il. Tout va être amplifié, le positif comme le négatif. Mon objectif, c’est de demeurer fidèle à l’homme que je suis.»

A la Maladière, le successeur de Stéphane Henchoz a pris le temps de prendre le pouls du groupe. Si la décision finale lui reviendra toujours, l’autre Magnin du championnat (après Ludovic, à la tête du FC Zurich) sait aussi écouter. Cela se ressent parfois jusque dans les entraînements, avec des exercices à thèmes, suivant les propositions du jour. «Je ne suis pas un dictateur. Je crois davantage aux vertus du dialogue qu’à la méthode forte. Il m’arrive de proposer des thèmes de discussion. Pendant longtemps, les joueurs faisaient automatiquement les choses. Aujourd’hui, il faut davantage leur expliquer pourquoi on les fait.»

«J’étais inquiet avant ce stage, j'en sors plus rassuré»

Jouant la carte de la discrétion pour ne pas interférer avec le travail de son prédécesseur, Joël Magnin avait sagement choisi de suivre les récents barrages contre Aarau depuis son salon, devant la TV. Il en tire aujourd’hui une leçon. «Après le match aller (ndlr: défaite 4-0 de Xamax à domicile), les chances de maintien étaient de 10%, et encore. Or on a vu la capacité de l’équipe à surmonter l’adversité. Parfois, il y a des choses impossibles qui deviennent possibles. J’entends aussi utiliser cet événement pour démontrer que Xamax est peut-être plus fort que certains le pensent. Les circonstances des barrages vont en tout cas nous être utiles.»

Après une série de défaites amicales guère rassurantes au niveau du contenu, le long week-end d’oxygénation et de teambuilding qui avait récemment emmené joueurs et staff neuchâtelois à Anzère (VS) a permis de renforcer les liens et de dégager un objectif commun. «Je sens une équipe différente, plus responsable, reprend Magnin. Les anciens s’investissent davantage. Autant j’étais quelque peu inquiet avant ce stage, autant j’en suis sorti plus rassuré…»

Premier vrai test grandeur nature pour Xamax: ce samedi dans quelques heures à Thoune, face à un adversaire à priori plutôt à sa portée…