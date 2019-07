Habitué des spots coup de poing, notamment avec le footballeur US Colin Kaepernick ou la joueuse de tennis Serena Williams, Nike, sponsor de l'équipe américaine de football, a sorti une nouvelle vidéo dimanche, directement après la victoire des États-Unis sur les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde (2-0).

Une ode au courage, à la détermination et à la confiance en soi, qui contient le message suivant:

«Je crois que nous... Je crois que nous allons être championnes et qu'on continuera de gagner jusqu'à ce qu'on devienne non seulement la meilleure équipe féminine, mais la meilleure équipe du monde.

«Et qu'une génération entière de filles et de garçons vont se mettre à jouer et dire "Je veux être Megan Rapinoe quand je serai grande."»

«Et qu'ils seront encouragés à parler et à se défendre. Et je crois que nous allons faire entendre nos voix et que les émissions de télé parleront de nous tous les jours et pas seulement chaque quatre ans.»

«Et que les femmes vont conquérir plus que le terrain de football, qu'elles vont briser tous les plafonds et qu'elles auront leurs visages sculptés dans le Mont Rushmore.»

«Et que nous continuerons de nous battre non seulement pour écrire l'histoire, mais pour la changer pour toujours.»

«Cette équipe gagne. Tout le monde gagne.»

This team wins. Everyone wins.



