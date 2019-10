L'Ukraine s'est qualifiée pour l'Euro 2020, qui sera organisé du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays, après sa victoire face au Portugal (2-1), lundi à Kiev, marquée par le 700e but de la carrière de Cristiano Ronaldo.

En 2016, l'Ukraine avait disputé l'Euro en France, gagné par le Portugal, mais n'avait pas réussi à passer le premier tour. En réduisant le score sur penalty (72), le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo a signé son 95e but international, ce qui rapproche l'attaquant de 34 ans du record historique de 109 buts établi par l'Iranien Ali Daei. Il a marqué son 700e but toutes compétitions confondues.

[#Stats????] ???? QUEL MONSTRE !



Ronaldo???????? vient d’inscrire le 700e but de sa carrière ! pic.twitter.com/JuMKcBMhsN — Footballogue???? (@Footballogue) October 14, 2019

Avec 19 points, l'Ukraine est assurée de finir première du groupe B. Les choses sont plus corsées pour les Portugais, deuxièmes à huit longueurs et qui restent sous la menace de la Serbie (3e, 10 pts), vainqueur en Lituanie (2-1). Le programme est toutefois léger avec la Lituanie et le Luxembourg en novembre pour CR7 et ses compères, qui devraient être en mesure de défendre leur titre à l'été prochain.

Cris racistes: match interrompu deux fois en Bulgarie

Les cris de singe redoutés ont bien résonné à Sofia lundi, mais l'Angleterre est allée au bout de son match et a fait un énorme pas vers la qualification pour l'Euro 2020 en écrasant (6-0) la Bulgarie.

C'était malheureusement l'un des points les plus attendus de ce match au stade Vassil-Levski, déjà frappé d'un huis-clos partiel pour ce match en raison d'insultes racistes contre le Kosovo en juin. Et cela n'a pas raté, une frange du public présent s'en est pris verbalement aux joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre: le défenseur Tyrone Mings et les attaquants Marcus Rashford et Raheem Sterling.

Conformément au protocole UEFA, l'arbitre a d'abord fait faire une annonce par le speaker du stade demandant aux supporters responsables de cesser à la demi-heure de jeu. Et comme cela ne suffisait pas, il a été à deux doigts de faire regagner les vestiaires aux deux équipes juste à la fin du temps réglementaire de la première période.

Après une longue discussion avec les officiels, les équipes anglaise et bulgare, la décision a finalement été prise de jouer les six minutes de temps additionnels jusqu'à la pause. Il faut dire que sur le plan sportif, la messe était dite depuis longtemps.

Un but de Rashford, pourtant à la peine avec Manchester United en ce début de saison, dès la 7e minute, un doublé de Ross Barkley, lui aussi en difficulté pour avoir une place de titulaire au milieu à Chelsea (2-0, 21e et 3-0, 32e), et une réalisation de Sterling (4-0, 45 4) et le score à la pause était déjà de 4-0. Sterling s'est offert un doublé (5-0, 69e) avant que Kane rajoute un 6e but à six minutes de la fin.

La victoire du Kosovo contre le Monténégro (2-0) fait que l'Angleterre n'est pas encore mathématiquement qualifiée, mais il ne lui manque qu'un point à prendre contre le Monténégro à domicile ou au Kosovo pour valider son billet. AFP