La Corée du Nord, qui affrontera la Corée du Sud en octobre dans le cadre des qualifications asiatiques pour le Mondial-2022 au Qatar, a demandé à accueillir la rencontre à Pyongyang, a annoncé vendredi la Fédération sud-coréenne de football.

La Corée du Nord souhaite que le match, programmé le 15 octobre, soit disputé à Pyongyang, dans son stade Kim Il Sung qui peut contenir 50 000 spectateurs. Le match retour, au Sud, est prévu le 4 juin 2020.

