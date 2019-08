L'idylle entre l'ancienne joueuse de tennis serbe Ana Ivanovic, à la retraite sportive depuis 2016, et le footballeur allemand Bastian Schweinsteiger, qui évolue actuellement en MLS sous les couleurs de Chicago mais dont le retour au Bayern Munich pourrait se concrétiser tôt ou tard, semble sans faille.

La famille vient de s'agrandir avec la venue au monde d'un deuxième enfant. Un garçon, comme le premier, dont le prénom n'a pas été dévoilé. Aux anges, Papa «Basti» ne s'est pas gêné d'étaler son bonheur sur les réseaux sociaux.

Our hearts are fulfilled with a new arrival in our family ????????

Welcome to the world little boy ?



Wir sind dankbar und voller Liebe über unser neues Familienmitglied. ????????

Willkommen auf der Welt kleiner Mann. ? pic.twitter.com/niDFFyQWIv