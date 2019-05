Pour inciter les fans à bien se comporter au Portugal durant la prochaine Ligue des nations (du 5 au 9 juin), la Fédération anglaise (FA) a publié une vidéo de mise en garde pour les supporters qui feront le voyage. L'Angleterre fait partie des quatre équipes qui participeront au tournoi avec les Pays-Bas, la Suisse et le Portugal.

Dans l'extrait de 50 secondes, on voit un fan devant son smartphone, regardant une vidéo où il apparait dans des situations embarrassantes. L'annonce, dont le slogan est «Ne sois pas ce crétin», se termine par un message du sélectionneur anglais Gareth Southgate: «Vous faites partie de notre équipe. Rendez le pays fier.»

You wouldn't normally do this. So what makes football different? pic.twitter.com/VmkJXj50eU