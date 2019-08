«Rêver, se battre pour devenir quelqu'un, croire que tout est possible»: c'est avec ces mots de la star du ballon rond Cristiano Ronaldo que «Canal 11» a commencé à émettre à 11H11 localessur les trois principaux bouquets du câble. «C'est un projet pionnier au niveau des Fédérations de football (...). Nous allons chercher à être à la hauteur de ce grand défi», a déclaré à l'AFP Nuno Santos, directeur de «Canal 11».

«Notre projet a été soutenu dès le début par l'UEFA qui a participé notamment au financement des locaux de la chaîne qui sera installée dans la Cité du football», un complexe qui abrite notamment le siège et le centre technique de la FPF dans la banlieue de Lisbonne, a ajouté M. Santos, ancien directeur de l'information de la chaîne publique RTP.

La chaîne, qui sera consacrée au football dans son ensemble, y compris le football féminin avec la diffusion en direct mais aussi des différentes variantes de ce sport chapeautés par la FPF, comme le futsal et le football de plage. La grille des programmes de la chaîne, qui a recruté notamment l'ancien international Vitor Baia pour présenter une émission, comprendra non seulement des talk-shows, mais également des émissions d'analyse, des débats, la retransmission de plus de 600 rencontres en direct ou encore la diffusion d'entretiens avec des personnalités sportives.

«Canal 11» diffusera 24 heures sur 24 et ses contenus seront aussi très présents sur les réseaux sociaux, a précisé Nuno Santos ajoutant que la chaîne souhaitait privilégier avant tout le traitement du football sous un angle purement sportif laissant de côté les aspects plus «polémiques». La FFP a investi un million d'euros dans ce projet. Elle compte qu'il se financera par la publicité, la vente de contenus ainsi que des accords de distribution avec les diffuseurs.

La création de cette nouvelle chaîne reflète «la tendance actuelle, qui a commencé avec les clubs, qui ont cherché ces dernières années à créer leurs propres médias qu'ils peuvent contrôler totalement», a expliqué à l'AFP le spécialiste en marketing sportif Daniel Sa. Avec cette chaîne, la FPF «cherche à élargir son influence» et à attirer «davantage de sponsors et de spectateurs» a-t-il souligné.