Victime d'un infarctus à l'entraînement avec le FC Porto au début du mois, Iker Casillas doit faire face à un nouveau drame dans sa vie.

Sa femme, Sara Carbonero, a annoncé qu'elle combattait une tumeur maligne à un ovaire. Opérée récemment, elle va devoir subir un traitement pendant quelques mois.

Elle a expliqué, sur les réseaux sociaux, ce qu'elle vivait: «Je suis calme et confiante sur le fait que tout ira bien. Je sais que la route sera difficile mais aussi qu'elle se terminera bien. J'ai le soutien de ma famille et de mes amis et d'une excellente équipe médicale», écrit-elle notamment.

Iker Casillas, qui fêtait ses 38 ans lundi dernier, a reconnu qu'il ne passait pas le meilleur moment de sa vie: «Cette fois, ce n'a pas été un grand anniversaire. Je suis sûr, que dans votre vie, il s'est déjà passé des choses ce jour ou les jours avant qui ne laissent pas un bon souvenir», écrit-il notamment.

Sara Carbonero et Iker Casillas sont en couple depuis 2010 et sont parents de deux garçons, Martin (4 ans) et Luca (2 ans). (nxp)