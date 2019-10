La Juventus est allée battre l'Inter Milan 2-1 dimanche à San Siro en clôture de la 7e journée de Serie A, prenant au passage la première place du classement à sa victime du jour.

Les Turinois ont ouvert le score sur une belle frappe de Dybala dès la 4e minute, mais l'Inter est revenu à 1-1 grâce à un penalty de Lautaro Martinez après une main de De Ligt (18e). Un but a aussi été refusé à Cristiano Ronaldo juste avant la mi-temps à cause d'une position de hors-jeu.

En seconde période, Higuain a concrétisé la domination de la Juve avec le but du 2-1, inscrit à la 80e minute au bout d'une belle action collective. Au classement, la Juventus est en tête avec 19 points, une longueur devant l'Inter.

Wonder goal by #Higuain

What a night at San siro.

FT: INT 1-2 JUV#Juventus top on the #SerieA

Table#FinoAllaFine #ForzaJuve#juveinter #Ronaldo #cristiano pic.twitter.com/JbXUni5vin