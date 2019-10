Les supporters du FC Sion ont eu une désagréable surprise ce matin, en apprenant le départ de Valon Behrami, et ce ne sont sans doute pas les seuls. Le président du club, Christian Constantin, n'avait pas envisagé le départ de son milieu de terrain, recruté l'été dernier et dont il attendait beaucoup.

Dans une interview parue sur notre site il y a...deux jours seulement, à la question «Qu’en est-il de Valon Behrami, dont on attendait beaucoup, peut-être trop, et qui n’apporte pas ce que l’on est en droit d’espérer d’un joueur de son calibre?», Constantin répondait: «Il ne faut pas oublier d’où vient Valon, les longs mois d’arrêt qu’il a eu après sa grave blessure (ndlr: fracture du péroné contre le Milan AC le 4 avril). On estime qu’il faut autant de temps pour vraiment récupérer, et retrouver le rythme. Aujourd’hui, il est difficile de lui en vouloir. On devrait bientôt voir le vrai Behrami, à tout le moins dans la deuxième partie de l’automne.»

Une chose est sûre désormais: ce n'est pas sous le maillot du FC Sion que l'on verra le «vrai» Behrami. Peut-être d'ailleurs le verra-t-on jamais. Le mari de Lara Gut, 34 ans, pourrait annoncer sa fin de carrière.