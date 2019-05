Cela faisait trois saisons qu'Aston Villa évoluait en deuxième division anglaise. L'an dernier, les Villans avaient manqué de peu la remontée en Premier League, après s'être inclinés 1-0 face à Fulham en finale d'accession.

Cette fois, les Lions n'ont pas laissé passer leur chance. Devant un stade Wembley presque plein, l'international néerlandais Anwar El-Ghazi, prêté par Lille à Aston Villa, a ouvert le score avec une tête plongeante victorieuse juste avant la pause (44e). John McGinn est ensuite venu enfoncer le clou (59e), lui aussi sur une tête.

Derby County, qui évolue depuis plus de 10 ans dans l'antichambre de l'élite, s'est lui réveillé un peu tard. Le but inscrit à la 81e minute par Jack Marriott, et les sept minutes de temps additionnel ne lui auront pas suffi.

Aston Villa rejoint Sheffield United et Norwich (du Suisse Timm Klose), les deux autres clubs à accéder à la Premier League la saison prochaine. Cardiff City, Fulham et Huddersfield font le voyage inverse et évolueront en Championship.

La promotion du club favori du prince William, qui a laissé exploser sa joie au coup de sifflet final, lui assure 215 millions de dollars répartis sur trois ans et liés aux juteux droits télévisés de la Premier League.

