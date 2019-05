Megan Rapinoe, la star de l'équipe américaine féminine de football - ou soccer -, fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines. La joueuse de milieu de terrain de 33 ans, plus de 140 sélections au compteur, ne reste en tout cas pas dans l'ombre.

Au début du mois de mai, elle est devenue la première sportive gay - elle est en couple avec la basketteuse professionnelle Sue Bird - à poser pour l'édition Swimsuit du magazine américain «Sports Illustrated». Trois autres de ses coéquipières l'ont également suivie dans cette démarche.

Et vendredi, à New York, elle a épinglé la FIFA à l'occasion d'une conférence de presse organisée en marge du dernier match de préparation des Américaines avant le Mondial féminin, qui aura lieu en France à partir du 7 juin. Elle a qualifié de «ridicule» la décision de la Fédération d'avoir autorisé la tenue le même jour, dimanche 7 juillet, de trois finales: celles du Mondial dames, de la Copa America et de la Gold Cup.

«Objectivement, c'est très décevant et ridicule, a t-elle déclaré. Je pense que des progrès ont été accomplis (dans la promotion du football féminin), mais en ce qui concerne leur capacité de changement (à la FIFA), je ne pense pas qu'elle soit énorme.»

«Le changement progressif que nous avons pu constater n'est pas suffisant, a-t-elle poursuivi. Cela vaut mieux que rien, mais je pense que la FIFA n'en fait pas assez en termes de moyens mis en œuvre (pour la promotion du football féminin).»

La FIFA a doublé le montant des primes que se partageront les 24 équipes participant au Mondial dames en France. La dotation globale est passée de 15 à 30 millions de dollars, un montant largement inférieur aux plus de 400 millions de dollars que se sont partagées les 32 équipes du Mondial 2018 masculin en Russie.

La finale du Mondial dames aura lieu le 7 juillet à 17h à Paris, celle de la Copa America (rassemblant les équipes sud-américaines, le Qatar et le Japon) se tiendra le même jour à 22h (heure suisse) à Rio de Janeiro, enfin celle de la Gold Cup (qui réunit les équipes d'Amérique du Nord et centrale) le 7 juillet également, à Chicago (3h du matin le 8 juillet en Suisse).

Avant de participer au Mondial féminin en juin, Megan Rapinoe s'est découverte dans l'édition Swimsuit de «Sports Illustrated» du mois de mai. Images: Twitter @SI_Swimsuit.

(nxp)