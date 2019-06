On savait depuis la victoire des Américaines vendredi sur la France (2-1) que ce match était qualificatif pour les JO de Tokyo 2020. L'Allemagne ne défendra donc pas son titre olympique acquis à Rio en 2016 face aux mêmes Suédoises. Les Scandinaves, qui ne les avaient plus battues depuis 24 ans dans une compétition majeure, ont joué le match parfait: bien regroupées défensivement et très tranchantes dans leurs contre-attaques.

Privées de leur meneuse de jeu Dzsenifer Marozsan au coup d'envoi - elle est entrée à la pause -, les Allemandes ont dominé mais souvent de façon stérile, malgré une superbe ouverture du score au sortir du premier quart d'heure de jeu. Sur un excellent contre-pressing, la future parisienne Sara Däbritz a récupéré le ballon à 40 mètres du but adverse et servi magnifiquement Lina Magull au coeur de la surface, l'attaquante se couchant bien après son contrôle pour frapper et marquer (1-0, 16e). Mais ce but a presque été un trompe-l'oeil, tant le danger a été majoritairement jaune et bleu.

Rolfo en rampe de lancement

Si Kosovare Asllani a été un peu moins en vue qu'à l'habitude, la milieu Fridolina Rolfo a été la rampe de lancement de nombreuses actions dangereuses, exploitées par Stina Blackstenius et Sofia Jakobsson.

Dès la 12e minute, Rolfo a trouvé d'une superbe ouverture Jakobsson, mais la gardienne allemande Almuth Schult a repoussé du pied sa tentative du gauche. Partie remise puisque dix minutes plus tard, sur un raté de Marina Hegering, lobée par un dégagement, Jakobsson a bien senti le coup et est allée tromper Schult du droit (1-1, 22e).

Rolfo a ensuite lancé Blackstenius grâce à un alignement catastrophique de la latérale gauche de Lyon, Carolin Simon, remplacée avant même la mi-temps, mais Schult a encore répondu présente (37e). Et à la 48e, Rolfo, toujours elle, a adressé une tête que Schult a repoussé mais dans les pieds de Blackstenius à l'affût dans les six mètres, qui a offert la victoire aux Suédoises (2-1).

Ce ne sera que la troisième Coupe du Monde sans l'Allemagne dans le dernier carré et seulement la quatrième participation suédoise aux demi-finales, pour une seule finale, perdue en 2003 contre... l'Allemagne. (nxp)