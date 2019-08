FC Bâle - LASK Linz 1-2. Thoune - Spartak Moscou 2-3. Lucerne - Espanyol Barcelone 0-3. Trois matches à domicile et trois défaites: le bilan des clubs suisses engagés cette semaine dans une compétition continentale - La Ligue des champions ou la Ligue Europa - est d'une pauvreté affligeante, voire historique.

Même des pays comme la Lituanie (avec le FC Suduva) ou le Luxembourg (avec Dudelange), pour ne citer qu'eux, ont fait mieux que les footballeurs suisses, relégués au rang de cancres du football européen.

Juste devant Chypre et la Biélorussie!

Cette misère aura forcément son incidence sur le coefficient UEFA, où la Suisse a régressé en 17e position avec un total maigrichon de 26,900 points. Elle se trouve actuellement menacée par des pays comme... Chypre (24,925 points), la Serbie (22,250), l'Ecosse (22,125) ou encore la Biélorussie (21,875). Pas très glorieux, tout ça!

Et surtout très inquiétant si l'on songe que ce coefficient UEFA détermine le nombre de clubs qui ont droit, par pays, à être européens. Et aussi à quels moments - phase préliminaire ou phase de poules - ils font leur apparition sur la scène continentale.

«C'est effectivement embêtant, mais à leur décharge, Thoune et Lucerne étaient confrontés à des adversaires de qualité, aux budgets peut-être dix fois supérieurs à eux, relativise Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League (SFL). Quant au FC Bâle, j'ai l'intime conviction qu'il peut redresser la barre dans une semaine en Autriche.»

La menace de la Ligue Europa 2

Et le patron de la SFL d'étoffer son argumentaire: «Il faut aussi se rappeler que Young Boys, Lugano et Bâle sont d'ores et déjà qualifiés pour poursuivre leur campagne européenne 2019-2020 dans un groupe, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa».

Reste qu'à la SFL, on ne sous-estime pas le problème. Et encore moins les menaces. «Je le rappelle à chaque séance avec les présidents de clubs ou les directeurs sportifs: il faut faire des points UEFA dans l'intérêt national, souligne Claudius Schäfer. Surtout dans la perspective de la création imminente d'une Ligue Europa 2 - c'est un titre de travail - qui ne réunira que des clubs de moindre importance. Ce serait dommage que des clubs suisses doivent s'y retrouver...».