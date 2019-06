La Suisse ne montera pas le podium de la première Ligue des Nations de l’histoire. Granit Xhaka et ses coéquipiers se sont en effet inclinés aux tirs au but, après être allés au bout des 120 minutes dans ce match pour la troisième place face à l’Angleterre. Josip Drmic restera dans l’histoire comme le premier joueur à avoir manqué un tir au but dans cette nouvelle compétition.

Vladimir Petkovic avait décidé de procéder à deux changements dans son onze de départ par rapport à la demi-finale de mercredi en sortant les décevants Steven Zuber et Denis Zakaria pour faire entrer Nico Elvedi et Edimilson Fernandes. Le onze suisse était ainsi bien plus équilibré que face au Portugal avec deux vrais latéraux sur les côtés (Kevin Mbabu et Ricardo Rodriguez) et trois purs défenseurs centraux. Remo Freuler et Edimilson Fernandes ont été les deux placés en soutien de Haris Seferovic et de Xherdan Shaqiri dans un système très adapté à leurs qualités. Bref, cette équipe de Suisse avait de l’allure sur le papier.

Stade pas plein

Le stade de Guimaraes était lui loin d’avoir fait le plein malgré des billets à 10 euros proposés ces derniers jours dans le but de le remplir. 15'000 Anglais étaient encore présents, accompagnés par 2000 supporters suisses environ.

Dans un match arbitré par M. Ovidiu Hategan, l’homme qui avait offert un penalty très généreux à l’équipe de Suisse à Belfast en novembre 2017 dans les barrages de la Coupe du monde russe, l’Angleterre a eu les meilleures occasions de la première période, touchant notamment la barre transversale à la 2e (lob de Harry Kane). Aucune des deux équipes n’a cependant trouvé la faille. 0-0 à la pause. La Suisse a été globalement dominée, mais est restée bien en place et solide, essayant de frapper en contre mais manquant de justesse dans le camp adverse à l’image de Xherdan Shaqiri et d’Edimilson Fernandes à quelques reprises.

Encore un poteau

La deuxième période a débuté par un nouveau poteau pour l’Angleterre, consécutif à une déviation de Fabian Schär (52e). La Suisse a réagi par un bon tir de Granit Xhaka, dévié par Jordan Pickford (55e). Edimilson Fernandes, touché, a cédé sa place à Denis Zakaria à l’heure de jeu. Lui aussi blessé, Xherdan Shaqiri est sorti quelques minutes plus tard, remplacé par Steven Zuber (65e). La deuxième période était pauvre en intensité, l’atmosphère dans les tribunes venant de temps en temps apporter un peu d’animation bienvenue.

Callum Wilson a cru ouvrir la marque à la 84e, célébrant son but devant la tribune anglaise après une barre transversale de Jesse Lingard. Mais M. Hategan a annulé cette réussite après avoir visionné le VAR en raison d’une faute de Wilson sur Akanji, passée inaperçue quelques secondes avant. Les Anglais ont donc cru deux fois avoir gagné leur match dans ce «final four» de la Ligue des Nations, avant d’être déjugé par le VAR, puisque le but de la victoire leur avait déjà été refusé par la vidéo lors de la demi-finale face aux Pays-Bas jeudi dans ce même stade de Guimaraes.

Domination anglaise totale

La rencontre est donc allée aux prolongations, intégralement dominée par les Anglais qui ont buté sur un Yann Sommer impérial. La Suisse n’a fait que subir, ne sortant quasiment plus de son camp. Raheem Sterling a envoyé un coup-franc sur la barre transversale à la 117e, la quatrième fois que l’Angleterre trouvait les montants dans ce match en comptant le but annulé par le VAR! La Suisse a ainsi été très chanceuse d’arriver aux tirs au but, ne proposant rien du tout sur le plan offensif pendant ces 30 minutes supplémentaires.

L’Angleterre a tiré en premier lors de la séance de tirs au but, Harry Maguire ouvrant les feux en inscrivant, enfin, le premier but de cette partie. Les cinq premiers tireurs ont d’ailleurs tous marqué, y compris Jordan Pickford. Le gardien anglais faisait en effet partie des cinq premiers sélectionnés. Le sixième tireur suisse, Josip Drmic, a été le premier à rater, offrant la troisième place à l’Angleterre.

Suisse-Angleterre 5-6 tab (0-0, 0-0)

Guimaraes, 20’000 spectateurs environ.

Arbitre: M. Hategan (Roumanie).

Tirs au but: Maguire marque, Zuber marque, Barkley marque, Xhaka marque, Sancho marque, Akanji marque, Sterling marque, Mbabu marque, Pickford marque, Schär marque, Dier marque, Drmic manque (arrêt Pickford).

Avertissements: 23e Rose (jeu dur), 27e Lingard (jeu dur), 116e Xhaka (jeu dur).

Notes: La Suisse au complet. L’Angleterre sans Rashford, Henderson et Chilwell (blessés). 2e, tir sur la transversale de Kane. 52e, déviation sur son propre poteau de Schär. 84e, but de Wilson annulé par le VAR. 117e, coup-franc sur la transversale de Sterling.

Suisse, en rouge, en 3-3-2-2 Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Rodriguez (87e Drmic); Edimilson Fernandes (60e Zakaria), Freuler; Shaqiri, Seferovic (113e Okafor). Sélectionneur: Vladimir Petkovic.

Angleterre, en blanc, en 4-2-3-1 Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Rose (70e Walker); Dier, Delph (105e Barkley); Lingard (105e Sancho), Alli, Sterling; Kane (73e Wilson).

Le but anglais annulé

Callum Wilson disallowed goal 0-0



England vs Switzerland



Once again England become unlucky #SUIENG #england pic.twitter.com/Bf5Whe1i39 — England vs Switzerland (@chelsea123838) 9 juin 2019

Le double-arrêt de Sommer

