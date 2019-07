Les 800 supporters qui ont assisté à la rencontre amicale entre le FC Sion et Grenoble, mercredi au Bouveret, ont eu la surprise de voir la skieuse Lara Gut-Behrami au bord du terrain.

La spécialiste de vitesse et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi était en compagnie de son mari Valon Behrami, nouvelle recrue et futur capitaine du FC Sion. La présence des deux tourtereaux derrière la rambarde a fait le bonheur des chasseurs d’autographes et de selfies.

Sur le terrain, le FC Sion s'est montré peu convaincant. A neuf jours de la reprise contre Bâle, fixée au vendredi 19 juillet, l’équipe de Stéphane Henchoz a fait match nul (1-1) contre Grenoble, 8e de L2 française la saison dernière.