Il ne pouvait en être autrement. Présente au point presse de rentrée de Swiss Ski vendredi à Dübendorf (ZH), Lara Gut-Behrami a été questionnée sur la résiliation de contrat entre son mari Valon Behrami et le FC Sion, intervenue officiellement jeudi matin.

«J'ai à nouveau un mari qui est heureux depuis quelques jours», s'est réjouie la skieuse tessinoise, dans des propos rapportés sur le site du Nouvelliste. On est mari et femme. Le plus important pour moi, c’est qu’il soit heureux. Si je suis venue en Valais, c’est pour lui, parce qu’il jouait à Sion.»

Résidents de Grimisuat (VS) pendant le passage éclair - trois mois - en Valais de l'international aux 83 sélections avec l'équipe de Suisse, les tourtereaux sont en partance pour l'Italie. «On va partir sur Udine», a aussi dit Lara Gut-Behrami.