A l’heure de placer ses pions sur le tableau magnétique, le sélectionneur suisse a toujours respecté la hiérarchie. Le gardien, d’abord, indéboulonnable, évidemment. Et puis les deux latéraux, premières évidences parmi les joueurs de champs.

Tout le reste, à mesure que s’écoulait le siècle présent, était sujet à débats et controverses. Mais pas les deux pensionnaires des couloirs, tauliers parmi les tauliers.

La réalité de la saison 2019-2020 était pourtant toute différente – jusqu’à la trêve sanitaire. Des prétendants en nombre, mais très peu qui ne satisfassent le critère primordial de tout sélectionneur qui se respecte: un temps de jeu honorable en club.

Un problème qui ressemble à une catastrophe industrielle pour cette équipe de Suisse d'habitude si bien lotie sur les côtés. Qui plus est dans cette défense à cinq (trois centraux), dont Vladimir Petkovic semble désormais faire son cheval de bataille, où les latéraux sont les premiers animateurs du système de jeu.

A faire le tour du propriétaire à ce poste spécifique, le constat s’impose comme une évidence: l’Euro en 2021, ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.

Stephan Lichtsteiner

A tout Seigneur tout honneur, commençons par Stephan Lichtsteiner. Personne ne doute de son application, au même titre que tout le monde sait sa bonne volonté. Reste que lorsqu’un centre sur dix arrive à destination, les bons jours, toute l’énergie du monde ne saurait suffire.

Même Martin Schmidt, pourtant coach affectif qui lui avait d’abord offert un retour en grâce du côté d’Augsbourg, s’était vu contraint de faire machine arrière en ce début d’année, juste avant de se faire limoger. Une seule titularisation en 2020 pour celui qui est toujours capitaine de la Nati.

Kevin Mbabu

Doublure officielle de Lichtsteiner – à moins que ça ne soit le contraire, cette hiérarchie n’est décidément pas facile à lire – le Genevois de Wolfsburg a souffert à son arrivée en Bundesliga l’été passé en provenance de Young Boys.

Une petite titularisation en championnat jusqu’à mi-décembre, avant d’enfin réussir à s’imposer sur son côté droit. Et puis le coronavirus est passé par là, histoire de briser son élan. Au moins, lui, il aurait été frais et dispo pour l’Euro 2020; à défaut d’avoir vécu une saison pleine.

Michael Lang

Transféré du Borussia Mönchengladbach au Werder Brême à la toute fin du dernier mercato estival, Michael Lang est passé d’un poste d’indésirable à l’autre. S’il a joué une poignée de matches à son arrivée dans la ville hanséatique, il a ensuite complètement disparu des radars: aucune apparition en 2020.

A sa décharge, son club traverse une crise historique et pourrait bien finir par être relégué. Quoiqu’il arrive, Lang devra se chercher une autre adresse dès que ce sera possible.

Ricardo Rodriguez

S’il y avait bien une valeur sûre dans le contingent de l’équipe de Suisse sur la dernière décennie, c’était bien lui. Indéboulonnable à Wolfsburg - où la rumeur l’envoyait tantôt au Real Madrid tantôt au PSG, chaque été – du temps de sa superbe (2012-2017), le champion du monde M17 s’est depuis perdu en route.

Au Milan AC, tout d’abord, où après des débuts prometteurs il s’est étrangement évaporé, puis au PSV Eindhoven, où il tente désormais de rebondir depuis l’hiver – et plutôt bien d’ailleurs. A seulement 27 ans – on l’oublie souvent – on ne veut pas croire que son déclin soit irrémédiable.

Loris Benito

Parmi les latéraux suisses, c’est le seul qui a connu une saison pleine. Parti à Bordeaux l’été dernier, l’ancien de Young Boys s’est immédiatement acclimaté à la Ligue 1. Problème, dans le système de Paulo Sousa, il a également régulièrement été aligné en défense centrale, avec des performances convaincantes à la clé.

Non et non, Paulo: ce n’est pas à ce poste là que la Suisse a besoin de lui!

François Moubandje

Le gamin du Servette FC a bien grandi à Toulouse depuis son arrivée en 2013. Tellement, qu’il s’est vite senti à l’étroit au Téfécé. L’homme ne cachait plus ses envies d’ailleurs, visait sans doute plus haut, mais a finalement cédé aux sirènes du Dinamo Zagreb l’été dernier.

Aucune apparition en 2020 à son compteur, lui dont le seul fait marquant cette saison restera une titularisation face à Manchester City en Ligue des champions dans un match pour beurre (défaite 4-1).

Florian Müller

Bonus historique

Si la surabondance de latéraux en manque de temps de jeu en fait une source de discorde très nouvelle, il s’agit de ne pas oublier ceux qui naguère ont ouvert la brèche en déboulant dans leur couloir.

Longtemps dénigré, moqué, le latéral a profité de la conjoncture – l’avènement du football moderne – pour s’émanciper jusqu’à se rendre indispensable. De piquet cornichon et rugueux, il est devenu ailier dégourdi et virevoltant.

Le milieu de terrain était bouché? Le latéral s’est engouffré dans la brèche, flirtant avec la touche. Le cœur du jeu? L'homme de couloir le contourne pour mieux dénoncer son étanchéité. Et le voilà qui dédouble, déborde, dribble, centre et marque (même).

Ci-dessous, une brève et non exhaustive histoire suisse du poste de latéral, au travers de ses représentants emblématiques.

Lucio Bizzini

Lucio, la classe: définition.

Pilier du grand Servette des années 70, le Tessinois est le premier latéral suisse à partir à l’abordage. En avance sur son temps, élégant et intransigeant, il totalise 41 sélections.

Claude Ryf

Contrairement à ce que cette image pourrait laisser à penser, Ryf savait lever la tête.

Au milieu des années 80, le Vaudois fait parler la poudre avec NE Xamax grâce à ses montées incessantes. Convoqué sur le tard sous les drapeaux, il compte 14 sélections.

Marco Schällibaum

Deuxième depuis la gauche, au duel avec Giovane Elber

Grasshopper, Bâle, Servette: le rugueux Zurichois a fait le bonheur des meilleures formations helvétiques à la fin des années 80. Dans un autre style, il a porté le maillot national à 34 reprises.

Marc Hottiger

Ah, ce maillot Rapelli.

Le Lausannois quitte la Suisse en 1994 direction l’Angleterre: Newcastle, puis Everton. Le latéral s'exporte! Poumon de l’équipe de Suisse, il marque 5 buts en 63 sélections.

Yvan Quentin

Ici de dos, au duel avec le jeune Peter Crouch.

Accrocheur infatigable, le Valaisan bâtira sa réputation à Sion, avant d'aller conquérir Zurich. Un Mondial et un Euro pour 41 apparitions sous le maillot rouge à croix blanche.

Christoph Spycher

Accroché par Marco Streller.

Capitaine de l’Eintracht Francfort durant trois saisons, il finit sa carrière à YB comme milieu défensif. Sa polyvalence le propulse 47 fois sous les drapeaux.

Ludovic Magnin

Avec Ludo, même Robbie Keane n'avait qu'à bien se tenir.

Champion d’Allemagne avec le Werder Brême en 2004, puis avec Stuttgart en 2007, le Vaudois jamais avare en fulgurances compte 63 sélections.

F. M.