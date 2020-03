Dans un post publié sur son compte Instagram, et ainsi que l'a relayé «LeMatin.ch», l'humoriste français Laurent Gerra a annoncé le 26 février qu'il ne se produirait pas au CERM de Martigny le 14 mars prochain, à l'occasion de la traditionnelle soirée choucroute du FC Sion - annulée entre temps par décret du Conseil fédéral.

«Je n’ai jamais confirmé officiellement ma participation», avait-il écrit, ajoutant que «les organisateurs de cette manifestation savent depuis longtemps qu’il ne m’est pas possible d’y participer».

Une accusation qui avait fait bondir Christian Constantin, ce dernier ripostant sur son compte Facebook et dans nos colonnes. «Le contrat était signé, affirmait CC. Je ne sais pas pourquoi Laurent Gerra a décidé de faire machine arrière. Nous avons reçu lundi une lettre de son manager qui nous signifiait qu'il renonçait à venir. Pourtant, j'ai eu des contacts très sympas avec Laurent Gerra. Je lui ai payé deux cuites (sic!) dans le bistrot qu'il a racheté à Lyon, «Le Léon de Lyon». J'en ai eu pour 2000 euros! Et je l'ai encore revu lorsqu'il est venu se produire à Lausanne en fin d'année passée.»

Pour Christian Constantin, la venue de Laurent Gerra était réglée et il qualifiait son désistement d'«intolérable». «J'ai payé l'acompte demandé au moment de la signature du contrat, d'un montant de 34'000 euros, ajoutait-il. J'ignore ce qui lui est passé par la tête, parce que Laurent m'était apparu emballé. J'avais même reçu une confirmation de son management.»

Un courrier vindicatif

Mardi 3 mars, l'avocat genevois de Laurent Gerra s'est fendu d'un courrier vindicatif adressé à Christian Constantin et dont LeMatin.ch a pu se procurer une copie. «Utilisant sans droit des images de mon client, vous avez cru opportun de répandre - avec une débauche de mauvais goût qui force l'admiration - des informations dans la presse et sur les réseaux sociaux dont vous connaissez l'inexactitude», débute Me Alec Reymond, ancien bâtonnier, qui représente l'humoriste français.

Avant de débuter «une mise au point nécessaire» et d'affirmer que la société qui a perçu l’acompte de 34'000 euros - «et dont vous brandissez fièrement urbi et orbi la première page de contrat» - n'a jamais représenté Laurent Gerra, ce dernier n'ayant jamais touché cet argent. «L'extrait de contrat que vous avez présenté aux médias et sur les réseaux sociaux ne concerne donc pas mon client; pire, il induit en erreur les destinataires de cette information tronquée en laissant entendre que l'artiste n'a pas respecté sa signature», écrit Me Alec Reymond.

Avant d'asséner sans ménagement: «Indépendamment de l'absurdité des informations que le FC Sion et vous-même en tant que président vous plaisez à diffuser dans la presse et sur les réseaux sociaux, les méthodes que met en évidence votre gestion d'un parrainage qui n'a jamais été confirmé laissent la forte impression d'une politique du fait accompli tout à fait inadmissible».

Et de conclure: «Vous êtes instamment prié de ne plus utiliser l'image et le nom de Monsieur Laurent Gerra et d'informer autour de la choucroute du FC Sion conformément à la vérité et non à partir d'un amalgame sciemment inexact».

Curieux hasard, après réception de ce courrier recommandé, certains passages des documents dévoilés par Christian Constantin sur Facebook ont été caviardés.

Sport-Center