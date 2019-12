Laurent, comment vous-sentez vous?

Ça va bien, vraiment. J'ai pu m'entraîner toute la semaine avec de bonnes sensations. Il m'arrive d'avoir encore quelques écarts de concentration de la vie de tous les jours, mais sinon, je vais beaucoup mieux. Tous les tests que j'ai pu effectuer chez le neurologue le confirment: mes résultats sont excellents. Reste à passer le dernier, samedi contre Lugano.

Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer votre place dans le but?

C'est ce qui est prévu, oui (ndlr: Joël Magnin, son entraîneur, l'a confirmé). En tout cas, je me sens prêt à retrouver la compétition.

Trois semaines d'arrêt, plus d'un mois sans match: ça a dû être une épreuve pour vous, non?

Et comment... Pour vous dire, même la trêve estivale n'est pas si longue. Ça fait des années que Xamax compte sur moi et que je suis engagé presque chaque week-end. Alors, de me retrouver au repos forcé, en tribune, à regarder mes coéquipiers, ça a été terriblement frustrant. Je me sentais impuissant.

Surtout que Neuchâtel ne traverse pas sa période la plus prolifique...

Oui, en plus. Si on avait fait trois matches neuf points, je restais volontiers en tribune jusqu'à la pause (rires)!

Quel regard vous portez sur les prestations de Matthias Minder, votre remplaçant?

Ce n'est pas à moi de porter un regard là-dessus. Mais puisqu'on s'entraîne ensemble, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gars bien. Il a une super personnalité, des qualités évidentes. Et on ne peut pas dire qu'il ait bénéficié d'un contexte idéal pour être lancé dans le bain. S'il faut justifier nos trois dernières défaites, ce n'est certainement pas sur Matthias que la faute doit être mise.

Justement, comment expliquez-vous cette série négative?

On se montre trop gentils. Il nous manque ce caractère de tueur. L'exemple le plus frappant, c'est notre défaite à Saint-Gall (ndlr: 4-1, il y a deux semaines). Dans l'attitude, il s'agit sans doute de notre pire performance. Il y a eu du mieux le week-end passé contre Zurich. Il faut continuer sur cette voie.

La venue de Lugano, à une semaine des vacances, c'est le moment idéal de mettre trois points au chaud, non?

C'est justement ce dont on parlait avec l'équipe avant de sortir du vestiaire. Il ne nous manque souvent pas grand-chose pour faire tourner le match en notre faveur. On a raté un premier match couperet contre Thoune il y a un mois, qui nous aurait permis de prendre neuf points d'avance. Contre Lugano, ce sera un autre tournant. À nous, cette fois, de lui donner la bonne direction.

Florian Vaney, Neuchâtel