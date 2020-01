Pour son premier match de l’année, le Lausanne-Sport est passé à côté de son sujet à Schaffhouse. Malgré un insistant assaut final et quelques grosses opportunités de s’adjuger les trois points, les Vaudois n’en ont tout simplement pas assez fait pour mériter mieux qu’un triste nul.

Le maigre public frigorifié du LIPO Park n’a d’abord pas vu grand chose pour égayer sa soirée lors d’une première mi-temps d’une grande pauvreté technique. Et s’il a pu parfois sortir de sa torpeur, le mérite en est surtout revenu à Schaffhouse. Sans réelle pression face à un leader qui lui est largement supérieur, l’équipe des frères Yakin a au moins manifesté de l’envie. Ce qui n’a longtemps pas été le cas de son adversaire.

Agressif et positionné haut sur le terrain, l’avant-dernier du classement a tenté d’empêcher le LS de tranquillement ébaucher ses actions depuis derrière. Avec succès puisqu’il a fallu patienter une dizaine de minutes pour voir la première frappe lausannoise, signée Oliveira, mais sans aucun danger pour Saipi. Puis les dernières minutes de cette première mi-temps pour qu’enfin les Vaudois daignent augmenter un peu le rythme et l’intensité de leurs efforts.

Quelle occasion

Très limité offensivement, Schaffhouse n’a pas su profiter de la léthargie adverse puisqu’il n’a que très rarement réussi à inquiéter la défense lausannoise malgré son évidente bonne volonté. Seuls un tir mal cadré de Qollaku (3e) et quelques petites velléités de Barry ou Missi Mezu sont à mettre à leur crédit.

Le thé bu à la pause a a tout de même eu de timides effets sur le LS. Sans briller, Kukuruzovic et Cie prenaient un très léger ascendant sur Schaffhouse. Que les Vaudois ne parvenaient pas à concrétiser malgré une bonne reprise de la tête de Geissmann (60e) et, surtout, une énorme occasion galvaudée par Dominguez, seul face à Saipi (65e). Bien mal insiré, le Genevois allait encore rater l’immanquable dix minutes plus tard lorsque, seul à six mètres du but, il voyait sa reprise de la tête filer à côté du poteau droit de Saipi.

Enfin décidé à aller chercher la victoire, le LS n’a enfin pas vu ses derniers efforts récompensés. Les occasions nettes n’ont pourtant pas manqué mais un brin de malchance et l’excellent Saipi ont privé Koura et Turkes à deux reprises de deux unités supplémentaires.

André Boschetti, Schaffhouse

Schaffhouse - LS 0-0

LIPO Park. 849 spectateurs.

Arbitre: M. San.

Schaffhouse: Saipi; Qollaku, Mujcic, Kronig, Belometti (61e Paulinho); Coulibaly (75e Tranquilli), Bunjaku; Missi Mezu (90e Mevlja), Sessolo (54e Breitenmoser), Del Toro; Barry.

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli, Nganga, Flo; Geissmann, Kukuruzovic, Schneuwly; Dominguez (86e Koura), Turkes, Oliveira (78e Lukembila).

Avertissements: 18e Belometti, 36e Geissmann, 43e Schneuwly, 44e Del Toro,

Notes: Schaffhouse sans Lika (suspendu), Krasniqi, Müller, Nikci ni Bislimi (blessés). LS sans Monteiro (suspendu), Cabral, Puertas, Ndoye, Zeqiri (blessés), Ouattara (malade) ni Nanizayamo (pas convoqué).