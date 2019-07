3 juillet: Sion – PSV Eindhoven à Bagnes (19h). 6 juillet: Lausanne – Servette à Vevey (17h). 7 juillet: PSV Eindhoven – OGC Nice à Vevey (17h). 10 juillet: Sion – Grenoble au Bouveret (19h). 13 juillet: Lausanne – AS Monaco à Lausanne (Pontaise, 18h). 14 juillet: Sion – Everton au Châble (17h). 19 juillet: Everton - AS Monaco à Bagnes (18h). 20 juillet: AS Monaco – Valence à Lens (17h). 23 juillet: Sion – Valence à Sion (Tourbillon, 18h45). Billeterie: www.starticket.ch, à l’exception du match Sion – Valence. Pour ce dernier rendez-vous, billets disponibles sur www.ticketcorner.ch

Le très attendu Festival des Alpes commence ce mercredi à Bagnes, avec un alléchant FC Sion – PSV Eindhoven en début de soirée. L’OGC Nice, Monaco, Everton et le FC Valence seront eux aussi de la partie durant ce mois de juillet. Une gageure compte tenu de la qualité des invités et de la difficulté croissante, pour les organisateurs, à obtenir les autorisations pour la tenue de matches disputés dans de plus petites structures, comme au Bouveret ou à Lens par exemple.

La présence en Suisse romande de ces grosses cylindrées européennes, à l’instar de Valence, attendu à Crans-Montana à partir du 19 juillet, témoigne de la qualité de l’accueil. «Ces équipes apprécient autant la qualité des sites que l’environnement et la tranquillité», explique Marc Biolley, patron de Matchworld. Prix d’entrée unique: 20 francs par rencontre. Un tarif raisonnable si l’on sait qu’il fallait débourser 15 francs pour assister à Lausanne-Sion le 30 juin à Lentigny (FR)…

Egalement invités du Festival des Alpes, Lausanne et Servette en découdront ce samedi déjà à Vevey (coup d’envoi 17h). Avec un prix des places qui a fait grincer plus d’un supporter puisque fixé à 30 (tribunes) et 20 francs (pelouse). Un prix justifié par les toujours plus importants frais de sécurité engagés.

Afin d’éteindre la polémique grandissante et faire du derby lémanique une véritable fête populaire, les organisateurs ont finalement revu leurs prix à la baisse. «Peut-être était-on un peu trop cher dans le cas présent, admet Marc Biolley, qui a corrigé le tir ce mardi. Il y aussi le fait que Lausanne évolue en Challenge League. LS-Servette, c’est un magnifique derby mais ce n’est pas une affiche européenne...» Pour répondre à la colère des fans, les prix ont donc été sensiblement baissés: il ne faudra ainsi débourser «que» 20 (tribunes) et 10 francs (pelouse), les enfants ne payant qu’une thune. Les personnes qui auraient déjà acheté un billet se verront quant à elles rembourser la différence.

A titre indicatif, les prix pour assister au match de gala entre Liverpool et l’Olympique Lyonnais le 31 juillet prochain au stade de Genève s’échelonnent entre 30 (dans les angles), 45 (derrière les buts), 60 et 72 francs (tribunes principales).

A Vevey, le stade de Copet peut lui accueillir 4000 spectateurs. A deux semaines du coup d’envoi de la saison 2019-2020, les retrouvailles entre Servette et Lausanne permettront de se faire une idée plus précise de la valeur des effectifs respectifs. (nxp)