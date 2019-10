Le choc romand tant attendu des 8es de finale de Coupe de Suisse, entre un Lausanne-Sport en pleine forme et un Xamax en nette reprise, n’a pas débouché sur le match attendu. La faute au leader de Challenge League, euphorique, qui a littéralement marché sur les pieds du 8e de Super League, devant 3518 spectateurs.

En première mi-temps, on n’a vu qu’un joueur côté xamaxien: le gardien Matthias Minder, qui a retardé l’échéance en s’interposant à trois reprises dans la première demi-heure. Lausanne dominait, Lausanne se créait les occasions le plus nettes… et Lausanne a logiquement fini par faire la différence. Minder relâchait devant lui un centre de Zeqiri, et Turkes était bien placé pour ouvrir le score (31e). Le festival lausannois pouvait alors commencer. Dans une défense aux abois, Monteiro (33e, de la tête),Turkes encore (44e) et Kukuruzovic (45e+1, d’une frappe de son propre camp!) classaient l’affaire avant la mi-temps.

L’entraîneur xamaxien Joël Magnin effectuait trois changements à la pause (il a notamment sorti son traditionnel buteur Raphaël Nuzzolo, transparent), mais cela n’a pas changé grand-chose à la physionomie du match. Le LS a continué de dominer son sujet face à une équipe démobilisée, qui a encore encaissé deux buts sur un autogoal de Neitzke (65e) et une frappe imparable de Zeqiri (70e).

Le Lausanne-Sport, tout en se faisant plaisir, s’est donc totalement rassuré sur son niveau: sa place en Super League n’aura(it) rien d’usurpé. Quant à Xamax, il aura fort à faire pour se reconcentrer sur le championnat.

Renaud Tschoumy

Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax 6-0 (4-0)

Stade Olympique de la Pontaise, 3518 spectateurs. Arbitre: Urs Schnnyder.

Buts: 31e Turkes 1-0; 34e Monteiro 2-0; 45e Turkes 3-0; 45e Kukuruzovic 4-0; 66e Neitzke, autogoal 5-0; 69e Zeqiri 6-0.

Lausanne-Sport: Diaw; Boranijasevic, Loosli, Monteiro, Flo (69e Gétaz); Kukuruzovic; Geissmann, Schneuwly (64e Puertas); Ndoye, Turkes (46e Oliveira), Zeqiri. Entraîneur: Giorgio Contini.

Neuchâtel Xamax: Minder; Seydoux, Neitzke, Oss, Xhemjali, Kamber (46e Gomes); Ramizi, Corbaz; Haile-Selassie (46e Mveng), Mulaj; Nuzzolo (46e Seferi). Entraîneur: Joël Magnin.

Avertissements: Turkes (38e, jeu dangereux), Schneuwly (43e, jeu dur), Mveng (57e, jeu dur), Puertas (74e, jeu dur).