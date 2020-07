Et si Amel Rustemoski, le milieu de terrain de Grasshopper, venait de ruiner les espoirs du LS de rejoindre la Super-League? Le joueur zurichois, testé positif au Covid-19, voilà le club du Letzigrund durant dix jours en quarantaine, son match à Wil ayant été annulé.

Victorieux de Schaffhouse, chichement, 1-0, ce vendredi soir à la Pontaise, les Lausannois ont repris huit longueurs d’avance sur les Sauterelles et Vaduz qui s'est facilement imposé dans sa Principauté face au Stade Lausanne Ouchy. Mais les Vaudois du haut avaient de la peine à se réjouir de leur deuxième succès consécutif. La faute à cette annonce tombée en fin de soirée du côté de la Limmat...

«Ce risque a toujours été présent mais c’est vrai qu’aujourd’hui, suite à ces deux cas positifs à Zurich et Grasshopper, le spectre d’un arrêt définitif des compétitions plane à nouveau, s'exclame Stefan Nellen, un vice-président du club vaudois plutôt irrité. Ce scénario nous aurions très bien pu l’éviter si les clubs de SFL et leur Comité avaient accueilli positivement notre proposition d’augmenter à douze le nombre d’équipes de Super League. Si nous devions en arriver à cette décision extrême de tout stopper, au lieu de n’avoir qu’une seule équipe déçue sur vingt (ndlr: GC ou Vaduz, 2es ex aequo au moment de l’interruption), nous en aurons bien davantage, même si j’imagine bien qu’une telle issue comblerait Thoune, Xamax et le FC Sion.»

Les Lausannois espèrent vraiment disputer ces six derniers matches qu’ils leur reste avant cette promotion qui leur tend les bras...

C.Ma/A.B.