La trêve des polémiques est déjà terminée en Italie. Pandémie ou pas, les dirigeants des clubs de Serie A ont comme priorité absolue de terminer leur championnat. Avec le report de l’Euro à l’été 2021, ils disposent désormais de six semaines supplémentaires pour y parvenir.

Si aucune date de reprise ne peut raisonnablement être encore fixée pour les matches de championnat - même si le dimanche 3 mai est avancé, mais à huis clos - celle des entraînements collectifs suscite déjà bien des débats. Houleux parfois. Car si la majorité des clubs, pour une simple question d’équité sportive - les joueurs de Juventus, Fiorentina, Sampdoria sont, entre autres, en quarantaine -, est favorable au prolongement de l’interdiction actuelle jusqu’au 4 avril - d’autres dirigeants ont d’ores et déjà convoqué leurs salariés pour lundi prochain. Un petit mouvement dissident, et irresponsable tant pour la fédération italienne des médecins et que pour celle qui défend les intérêts des joueurs professionnels, qu’emmène l’imprévisible président de la Lazio, Claudio Lotito.

Un Scudetto espéré depuis 20 ans

Pourquoi tant d’empressement? Parce que le big boss romain fait, comme malheureusement beaucoup de ses confrères, passer son intérêt personnel avant l’intérêt collectif. Jamais comme cette saison, son club n'apparaît en mesure de remporter ce nouveau titre de champion après lequel il court en vain depuis 20 ans. Alors qu’il reste encore douze matches au programme, la Lazio ne compte qu’un seul petit point de retard sur le leader, Juventus. Des Turinois qui auront, eux, un calendrier autrement plus chargé avec la Ligue des champions (leur objectif prioritaire) et un ou deux matches de Coupe d’Italie en plus.

En commençant leur préparation collective plus tôt que leurs adversaires toujours en quarantaine, les Romains, qui ont, faut-il le rappeler, battu à deux reprises les Turinois en décembre (Supercoupe) et janvier (championnat) espèrent ainsi aborder cette dernière ligne droite de la saison en bien meilleure forme. Pour mettre fin à leur longue disette et à l’hégémonie de la Juve.

Pour se conformer aux directives du gouvernement, Claudio Lotito a expliqué que ses joueurs s’entraîneraient, au centre d’entraînement du club à Formello, par petits groupes et à des moments différents de la journée. Le tout en faisant attention à ce que chacun garde ses distances tant sur le terrain que dans les vestiaires. Un lieu qui sera entièrement désinfecté, entre chaque passage, par des employés de son entreprise de nettoyage.

Intervention gouvernementale?

Une initiative qui a donc logiquement suscité de nombreuses polémiques, notamment entre Claudio Lotito et Giuseppe Marotta, le directeur général de l’Inter. Raison pour laquelle une assemblée extraordinaire des clubs a été convoquée pour demain, vendredi. Au cours de laquelle un vote sera effectué pour définir avec précision et clarté les règles à observer. Et d’après les sondages effectués, il apparaît clairement que la voie de la raison sera privilégiée. Au grand dam du président de la Lazio qui aura une occasion de plus pour passer pour une innocente victime.

À moins que, agacé par ce genre d’initiatives, Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, ne mette prématurément tout le monde d’accord en annonçant le prolongement des mesures de confinement jusqu’au 3 avril.

André Boschetti