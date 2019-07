Le Maroc entraîné par le Français Hervé Renard, finaliste 2004 et quart de finaliste de la dernière édition, a été éliminé vendredi dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), évincé aux tirs au but (1-1, 4 tab à 1) par le Bénin, réduit à dix.

Les Béninois ont ouvert le score par Moïse Adilehou (53e), puis les Marocains ont égalisé par Youssef En-Nesyri (75e). Hakim Ziyech a raté un penalty dans le temps additionnel.

A la fin de la prolongation, le Bénin est sorti victorieux des tirs au but (4-1). Les Béninois filent en quarts pour la première fois de leur histoire, en n'ayant toujours pas gagné un match (quatre matches nuls). (nxp)