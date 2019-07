Le Maroc entraîné par le Français Hervé Renard, finaliste 2004 et quart de finaliste de la dernière édition, a été éliminé vendredi dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), évincé aux tirs au but (1-1, 4 tab à 1) par le Bénin, réduit à dix.

Les Béninois ont ouvert le score par Moïse Adilehou (53e), puis les Marocains ont égalisé par Youssef En-Nesyri (75e). Hakim Ziyech a raté un penalty dans le temps additionnel.

A la fin de la prolongation, le Bénin est sorti victorieux des tirs au but (4-1). Les Béninois filent en quarts pour la première fois de leur histoire, en n'ayant toujours pas gagné un match (quatre matches nuls).

Le Sénégal en favori

Le Sénégal, lui, tout en maîtrise, a éliminé l'Ouganda (1-0), pour s'offrir un quart de finale face au Bénin.

Les grands favoris ont l'horizon dégagé pour la suite. Cette équipe a montré du sang froid pour tuer le suspense dès la 15e minute par Sadio Mané, à la conclusion d'un contre clinique. Interception d'Henri Saivet, relais de Mbaye Niang pour la star de Liverpool qui, lancée dans la profondeur, a marqué son troisième but du tournoi.

Solides, les Sénégalais n'ont ensuite laissé que très peu d'occasions aux Grues, pour remporter leur premier match en phase finale depuis 2006. En 2017, ils étaient tombés dès les quarts, au bout d'une cruelle séance de tirs au but face au Cameroun, le futur vainqueur.

Mané avait alors terminé en larmes après avoir raté sa tentative. S'il a quitté vendredi la pelouse heureux, acclamé par des fans égyptiens portant le maillot des Reds, l'histoire a failli se répéter pour lui: son penalty a été arrêté par Denis Onyango (60e), et c'est déjà son deuxième échec dans l'exercice depuis le début du tournoi.

L'horizon semble dégagé, comme le ciel du Caire, pour le Sénégal, qui se trouve dans la partie du tableau la moins relevée, sans l’Égypte, le Nigeria, le Mali, le Cameroun, l'Algérie et la Côte d'Ivoire! (nxp)