Le Brésil, pays-hôte de la Copa America, s'est qualifié samedi pour les quarts de finale en tête du groupe A en écrasant le Pérou 5-0, tandis que le Venezuela a pris la deuxième place en battant la Bolivie 3-1.

À Sao Paulo, la Seleçao s'est réconciliée avec ses supporters avec un beau feu d'artifice: Casemiro (12e), Firmino (18e), qui s'est illustré avec un contre acrobatique suivi d'un but marqué sans regarder la cage, Everton (32e), Dani Alves (53e) et Willian (90e) ont fait trembler les filets.

????????| What an assist from Firmino.



Peru ???????? 0-4 Brazil ???????? pic.twitter.com/JsvUBDcVXF