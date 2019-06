Le Brésil a décroché son billet pour les quarts de finale de sa Copa America en battant le Pérou samedi à Sao Paolo (5-0). Première de son groupe, la Seleção affrontera l'un des deux meilleurs troisièmes jeudi à Porto Alegre.

Les buts brésiliens ont été inscrits par Casemiro (12e), Firmino (19e), Everton (32e), Alves (53e) et Willian (90e). A noter, ce but étonnant inscrit par l'attaquant de Liverpool Roberto Firmino.

Roberto Firmino's first half goal against Peru was a very Roberto Firmino goal.



Tenacious, opportunistic, determined and very composed.pic.twitter.com/RsSC1DnM7G