Né à Roskilde, où on préfère en général la musique - le festival accueille plus de 130'000 spectateurs l'été venu - au football. Pourtant, c'est bien là-bas qu'est né et été formé Christian Gytkjaer, qui devrait mener l'attaque danoise samedi au Parken de Copenhague. Ce n'était pas forcément une évidence, pour un joueur qui a dû passer par des chemins de traverse pour s'imposer au plus haut niveau.

Le joueur d’un mètre 85 a débuté chez les pros à Lyngby, avant de tenter sa chance au FC Nordsjælland. Ca ne s’est pas forcément très bien passé et il a dû partir en prêt du côté de l’AB Copenhague puis du Sandnes Ulf en Norvège pour gratter un peu de temps de jeu. Ensuite, ça ne fait toujours pas rêver, mais il a commencé à marquer sérieusement: 44 buts en 91 matches avec le FK Haugesund, puis 23 pions en 39 parties seulement à Rosenborg.

Il pensait être lancé comme un frelon, mais allait déchanter dans la foulée, au sein d’un Munich 1860 en chute libre. A peine six mois en Allemagne, puis c’est la révélation. Il signe au Lech Poznan et va tomber amoureux du coin. Arrivé en 2017, il a déjà marqué près de 40 fois avec l’équipe polonaise, ce qui va attirer l’attention de son sélectionneur Åge Hareide. L’attaquant lui a bien rendu service, inscrivant le 2-3 lors de la remontée folle contre la Suisse, avant d’y aller d’un doublé face à Gibraltar (0-6). Trois buts, pas mal en 6 sélections, mais seulement 259 minutes de jeu.

«Je suis dans une grande forme et je le suis depuis longtemps, a-t-il dit cette semaine aux médias de son pays, qui commencent à le découvrir également. Je me suis fixé des objectifs à long-terme depuis longtemps et il était de mon devoir de continuer à progresser. C’est ce qui compte le plus, pour un attaquant. Quand on arrive à ce niveau de la compétition, vous êtes jugés sur le nombre de buts que vous marquez et pas tellement sur le contenu de votre match.»

Le joueur est-il frustré du manque d’intérêt des journalistes danois à son endroit, avant qu’il ne se mette à empiler les buts (8 en 10 matches d’Ekstraklasa cette saison)? «Ah non, vraiment pas, a-t-il souri. Ce n’est pas comme si je manquais d’attention là-bas! Il y a une grosse pression en Pologne, donc je ne suis pas amer du tout. Mais il est clair que certains ont eu un peu plus de places que moi. C’est comme ça dans le football moderne. Il n’y a pas grand-chose à faire contre ça.»

Jouer ailleurs en Europe, peut-être? «En Pologne, la configuration, l’attention et le nombre de spectateurs dans les stades… C’est incroyable. Bien davantage que ce que j’ai connu en Norvège ou au Danemark. Et il y a beaucoup de pyrotechnie, a-t-il apprécié en connaisseur. Après, l’intérêt suscite l’intérêt et je suis en fin de contrat l’été prochain. Mais je suis tellement bien ici! Je m’y épanoui.» S’il pouvait avoir tout l’été 2020 pour réfléchir à sa carrière, ce serait une bonne nouvelle pour la Suisse.