Pour trouver une surprise dans ce match monotone, il fallait être au stade une heure avant le coup d'envoi: le capitaine Eric Maxim Choupo-Moting allait débuter sur le banc, doublé par Clinton Njie!

Le sélectionneur Clarence Seedorf voyait peut-être avec l'attaquant de Marseille l'opportunité d'apporter plus de percussion, quand le Parisien avait déçu lors du premier match, gagné difficilement face à la Guinée-Bissau (2-0). Mais ses Lions indomptables n'ont pas été emballants, trop brouillons, et victimes de leur système à cinq défenseurs qui en disait long sur leur préférence de ne pas prendre de but plutôt que d'en marquer un.

Le technicien néerlandais a choisi un autre objectif, en voulant construire une arrière-garde imperméable devant André Onana, le meilleur gardien du Continent - deux éléments qui, le plus souvent, mènent loin dans une CAN. Avec cette deuxième «clean sheet», il peut être sûr qu'il faudra être costaud pour éliminer le Cameroun.

La barre pour le Ghana

Le Ghana de Thomas Partey, à l'orgueil blessé après son nul contre le Bénin (2-2), n'a pour le moment pas les épaules pour ce genre de match. Sans idées, les Blacks Stars enchaînent une deuxième performance mitigée, mais qui reste positive sur le plan comptable. Un succès contre la Guinée-Bissau mardi devrait leur ouvrir les portes de la phase finale, en les faisant terminer parmi les deux premiers, ou les quatre meilleurs troisièmes. (nxp)