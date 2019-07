Privé de Coupe d’Europe parce que toujours suspendu par l’UEFA, le FC Sion, qui n’avait de toute manière pas réussi à se qualifier sur le terrain, va quand même connaître ce mardi le frisson d’une rencontre de gala européenne. Dans le cadre du Festival de football des Alpes, il croisera sur le coup de 18h45 la route du grand FC Valence, dont l’on fête cette année le centenaire. Actuellement en stage à Crans-Montana, le vainqueur de la récente Coupe du Roi - qui avait disposé de Barcelone 2-1 en finale grâce à des réussites signées Gameiro et Rodrigo - prépare activement la reprise de la Liga qui, le 18 août, le verra affronter la Real Sociedad au Mestella.

Sel du début de soirée, Sion et Valence se disputeront le très officiel «Trophée de Tourbillon» dont les Valaisans sont les premiers détenteurs depuis leur succès de prestige obtenu voici 12 mois contre l’Inter Milan (2-0, buts signés Neitzke et Baltazar). Sauf qu’ils n’ont jamais reçu ni soulevé la moindre Coupe, ce nouveau trophée ne faisant l’objet d’aucune récompense. A défaut d’un véritable prix, on en découdra donc pour l’honneur lors d’un face à face sans doute autant déséquilibré sur le plan sportif qu’économique.

Alors que la valeur marchande du club valaisan ne dépasse pas la barre des 35 millions de francs, Valence, entraîné par Marcelino (53 ans) depuis 2017, pèse plus d’un demi-millard de francs. A lui seul, le Brésilien Rodrigo (55 millions) «vaut» davantage que tout le contingent valaisan.

A quatre jours du rendez-vous de la Praille contre Servette, Sion voudra se rassurer et effacer sa pénible dernière demi-heure contre le FC Bâle (défaite 4-1). Pour Stéphane Henchoz, ce sera certainement l’occasion de faire tourner aussi son contingent, en essayant peut-être d’autres combinaisons offensives.

Après Sion, le finaliste espagnol de la ligue des champions 2000 (battu 3-0 par le Real Madrid) et 2001 (défait aux tirs au but par le Bayern Munich) affrontera encore le Sporting (28 juillet), Brighton (2 août) et Leverkusen (4 août) avant de recevoir pour la générale l’Inter Milan dans le cadre du très sérieux Trofeo Naranja (10 août). Un vrai trophée celui-là, créé en 1971 et récompensé par une vraie Coupe que Valence a déjà remportée à 28 reprises…