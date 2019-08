Sion a réussi la passe de quatre succès consécutifs. Après ses victoires en championnat contre Zurich et Lugano ainsi qu’une qualification aisée en Coupe, le club valaisan a enchaîné en dominant Lucerne 2-1. Devant leur public, les protégés de Stéphane Henchoz ont marqué par Grgic (penalty) et Toma en fin de match. S’il ne résout pas vraiment les énormes difficultés du FC Sion à produire du jeu (hormis dans des séquences de contre dans lesquelles il excelle), ce nouveau succès a toutefois confirmé son énorme potentiel ainsi que son importante marge de progression.

Au moment de retrouver Tourbillon, Stéphane Henchoz a reconduit la défense à quatre qu’il avait alignée au Cornaredo. Il a aussi titularisé Mickaël Facchinetti au poste de latéral gauche et fait «monter» Ermir Lenjani d’un cran. Longtemps, la première période a suinté l’ennui. Sion avait certes le plus souvent le monopole du ballon mais sans toujours savoir trop quoi en faire, ni comment amener le danger devant Müller. D’où un jeu sans relief et quasi aucune occasion valaisanne avant la pause hormis un essai de Kouassi, contré (14e) – un bilan famélique pour une équipe évoluant à domicile. C’est même Lucerne, s’exprimant en contre, qui allait se montrer le plus dangereux.

Knezevic a ceinturé Uldrikis

Mais ce que Sion n’avait pas été capable d’obtenir dans le jeu allait lui être offert grâce un penalty, accordé lorsque Knezevic ceinturait Uldrikis sous les yeux de M. Jaccottet. En force, Grgic se chargeait de libérer l’assistance et de permettre à Sion de regagner les vestiaires avec la moitié du travail accompli. Entre temps, Fickentscher, attentif, avait dit non à Schwegler (41e).

Après un assez incompréhensible raté de Lenjani (47e), Uldrikis croyait bien avoir assuré le succès des siens en profitant d’une sortie manquée du gardien lucernois. Mais l’arbitre devait annuler sa réussite après avoir été consulté son écran de contrôle, la VAR ayant mis en lumière une position de hors-jeu.

Sion a tremblé jusqu'au bout

Bien meilleur dans ce qu’il proposait alors, Sion allait pourtant souffrir. Faute de convertir les chances que ses joueurs se sont créés, faute de s’être mis à l’abri. Jusqu’au bout, les Valaisans ont tremblé. Mais jusqu’au bout, ils ont tenu. Et alors même que les visiteurs pressaient tant et plus, Sion allait inscrire le but de la sécurité. Lancée sur le flanc gauche, la fusée Khasa démarquait magnifiquement Toma, dont la conclusion, après un crochet dévastateur, l’était tout autant. Même si, à l'entame d'interminables arrêts de jeu (plus de cinq minutes), le but de Ndiaye relançait le suspense.

2-1 malgré tout pour Sion à l’arrivée. Que reprocher en fin de compte à une équipe qui gagne à la sueur de son front, sans forcément briller?

Sion - Lucerne 2-1 (1-0)

Tourbillon, 9300 spectateurs. Arbitre : M. Jaccottet.

Buts: 39e Grgic (penalty) 1-0, 83e Toma 2-0, 91e Ndiaye 2-1.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Ndoye, Facchinetti ; Zock, Toma; Kasami, Grgic (70e Khasa), Lenjani (89e Abdellaoui) ; Uldrikis (78e Song). Entraîneur: S. Henchoz. Lucerne: Müller; Schwegler, S. Knezevic, Lucas, Sidler (66e Kakabadze); Voca, Ndenge; Ndiaye, Schulz (83e Demhasaj), Schürpf ; Eleke (66e Margiotta). Entraîneur: T. Häberli.

Notes: Sion sans Raphael, Behrami, Adao, Behrami (blessés), Bamert, Angha, Andersson, Ruiz (pas convoqués), Barrenechea (pas qualifié). Lucerne sans Burch, Grether (blessés). 56e : but de Uldrikis annulé par la VAR pour une position de hors-jeu.

Avertissements: 27e Schwegler, 32e Zock, 36e Voca, 37e Knezevic, 44e Kouassi, 69e Toma, 78e Schulz.