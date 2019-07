«Franchement, je ne sais pas encore qui jouera. J’attendrai le dernier moment pour me déterminer.» Confronté à un choix cornélien, Stéphane Henchoz ne sait pas encore quel gardien il alignera vendredi soir dans la cage du FC Sion pour la venue du FC Bâle (20h).

Va-t-il continuer, comme ses prédécesseurs - Maurizio Jacobacci, Murat Yakin et le duo composé de Christian Zermatten et Sébastien Bichard -, à faire confiance au Vaudois Kevin Fickentscher (31 ans), qui a parfaitement tenu son rang lors du dernier exercic? Ou alors doit-il relancer le Russe Anton Mitryushkin (23 ans), titulaire du poste avant la grave blessure qui devait le tenir éloigné des terrains durant près de 18 mois?

Avant de trancher, le technicien fribourgeois écoutera aussi l’avis, qui pourrait s’avérer prépondérant, de Luca Ferro, le nouvel entraîneur des portiers de Tourbillon.

Durant la préparation, Henchoz n’a laissé filtrer aucun indice. Les deux gardiens ont ainsi chacun rigoureusement obtenu le même temps de jeu, à la minute près. Pareil mercredi à l’entraînement, où Fickentscher et Mitryushkin se sont relayés dans la cage des maillots «jaunes», correspondant à l’équipe qui devrait probablement débuter le match vendredi soir. «Dans ce domaine-là, reconnaît l'entraîneur, je suis confronté à un problème de riches. Que ce soit Kevin ou Anton, je sais que Sion aura un excellent gardien et qu’il aura toute ma confiance.»

La logique parle en faveur de Mitryushkin, mais...

Alors, Fickentscher ou Mitryushkin? Avant sa grave blessure au genou survenue contre Grasshopper en novembre 2017, l’ancien portier du Spartak Moscou s’était imposé comme l’indispensable No 1, devant son concurrent vaudois, cantonné alors au rôle de doublure. Alors que l’un et l’autre ont prolongé leur contrat ce printemps en Valais, le choix sportif qu’Henchoz devra prendre et ensuite assumer peut aussi comporter une composante économique.

S’il entend réaliser une future plus-value financière, le FC Sion aurait bien sûr tout intérêt à remettre Mitryushkin en vitrine, lui dont la valeur marchande (2,6 millions de francs) est nettement supérieure à celle de Fickentscher (350'000 francs). En misant sur le revenant russe, aujourd'hui parfaitement rétabli, le club valaisan se priverait par contre automatiquement d’un étranger dans le jeu (leur nombre est limité à cinq). Cela pourrait aussi avoir son importance dans la balance. Comme également l’influence des deux hommes dans la vie interne du vestiaire. Tout comme bien sûr leur potentiel, associé à leur talent naturel...

Ils sont tous les deux optimistes

Lorsque nous les avons rencontrés mercredi sur le terrain de la Porte d’Octodure, à Martigny-Croix, les deux gardiens nous ont chacun fait part de leur optimisme. «Quand on est compétiteur, affirme Fickentscher, on a toujours envie de jouer. J’ai tout fait durant cette préparation pour compliquer le choix du coach. Je me prépare à répondre présent. Au final, la décision ne m’appartient bien sûr pas. Je ne peux que me concentrer sur les éléments que je maîtrise.»

Kevin Fickentscher mercredi à l'entraînement:

Quelques instants plus tard, on a croisé un Anton Mitryushkin prêt à reprendre sa place entre les poteaux. «Je me sens top-fit, prêt à jouer, affirme-t-il. J’ai donné le maximum pour retrouver mon niveau. Je me sens même plus fort, meilleur qu’avant ma blessure.» Anton Mitryushkin mercredi à l'entraînement:

Dans la hiérarchie des portiers de Tourbillon, lequel des deux enfilera les gants vendredi en tant que No 1? Le suspense prendra fin quelques heures avant le coup d’envoi de la saison 2019-2020, lorsque Stéphane Henchoz désignera son onze de départ. Avec un premier vainqueur…