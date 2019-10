Cinq minutes. Le Gradin Nord a vraiment vibré cinq minutes. 300 secondes, juste après l'égalisation d'Ermir Lejani (1-1, 82e), durant lesquelles le public de Tourbillon était prêt à tout oublier. L'heure de jeu fade qui a précédé, le non match d'il y a dix jours face à Saint-Gall. Aucune grosse action n'a émané de cet instant-là, mais les Sédunois ont eu le mérite de se ruer à l'attaque, sans rien calculer. Et cela a plu aux spectateurs valaisans, qui ne demandent que ça et qui avaient vraiment envie de tendre la main à leur équipe, pour autant qu'elle leur fasse oublier ses ternes prestations par un résultat. Trois points, voire même un seul du moment que les hommes de Stéphane Henchoz mettaient un peu de vie dans leur jeu et de feu dans la surface adverse. Et puis est arrivé le déchirement. Ce but dans les arrêts de jeu de Balint Vécsei, qui a laissé un immense vide dans les rangs sédunois, sur le terrain comme en tribunes.

Fondamentalement, le FC Sion n'est pourtant pas vraiment moins bon qu'avant. Sauf qu'il est en train d'être rattrapé par son inconstance. Dimanche, le 4e du championnat n'a véritablement joué que les 25 premières minutes, en plus des cinq citées plus haut. Et ce n'est pas une première cette saison. Des certitudes, malgré leur belle série de victoires entre août et septembre qui a participé à balayer certaines questions sous le tapis, les Valaisans n'en ont encore que trop peu. Trop peu pour dominer avec assurance et autorité une équipe de bas de tableau. Trop peu, aussi, pour déjà se revendiquer comme les numéros 3 ou 4 de la hiérarchie nationale, derrière Young Boys, Bâle et éventuellement Saint-Gall.

Deux suspensions

«Lorsque le score est de parité, on finit souvent par ne plus vraiment savoir comment s'y prendre. Est-ce qu'on doit se ruer vers l'avant avec le risque de se faire transpercer derrière? Ou alors jouer de manière plus défensive, au risque de ne pas produire grand-chose offensivement? Un vrai doute existe dans l'esprit des joueurs.» Ces mots viennent de Stéphane Henchoz, parfaitement conscient de la situation et du manque de consistance dans les performances de sa formation. Et ils traduisent assez bien l'eau trouble dans laquelle elle est en train d'avancer. Surtout que le casse-tête s'est encore compliqué dimanche. Lorsque Sion a cherché à attaquer, il a certes encaissé. Mais lorsqu'il a reculé aussi...

Une chose est sûre, tout le monde était fâché dans le camp valaisan à la suite de cette défaite. Christian Constantin compris, lui qui a vu «une équipe à une seule vitesse». Parce que la percussion, au FC Sion, à un visage: celui d'Ermir Lenjani. Les Sédunois sont bien sûr capables de marquer autrement, dans le jeu aérien, sur balles arrêtées ou grâce à une prouesse de Pajtim Kasami ou de Bastien Toma. Mais il faut bien reconnaître que, lorsqu'il s'agit de mettre le coup de rein qui fait mal à l'arrière-garde adverse, celui-ci vient souvent de l'ailier gauche de Tourbillon. Un Lenjani à nouveau impliqué sur la grande majorité des occasions valaisannes dimanche, en plus du but qu'il inscrit. En sachant ça, et malgré les efforts du numéro 33, le jeu de Sion devient nettement plus facile à parer.

Les problèmes n'arrivant jamais seuls, Stéphane Henchoz devra composer sans Bastien Toma et Christian Zock dans deux semaines à Lucerne, tous deux étant suspendus à cause du carton jaune qu'ils ont reçu face à Lugano. À mi-terrain, les cartes seront rebrassées. Un mal peut-être nécessaire pour faire changer les choses et sortir de cette spirale négative.

Florian Vaney, Sion

Sion - Lugano 1-2 (0-0) Stade de Tourbillon, 7800 spectateurs. Arbitre: Urs Schnyder.

But(s): 77e Vécsei 0-1; 82e Lenjani 1-1; 91e Vécsei 1-2.

Sion: Fickentscher; Abdellaoui, Ndoye, Ruiz, Facchinetti; Zock, Toma; Kasami (86e Song), Grgic (62e Doumbia), Lenjani; Uldrikis (73e Khasa). Entraîneur: Stéphane Henchoz.

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprela, Lavanchy; Custodio (81e Lovric), Sabbatini, Vécsei; Dalmonte (58e Aratore), Gerndt (71e Bottani), Carlinhos. Entraîneur: Fabio Celestini.

Avertissements: Ruiz (63e antijeu), Zock (65e, jeu dur), Toma (87e, simulation).